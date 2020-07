14 июля 2020 г. Джон Николсон | The Washington Post США должны решительно ответить России и "Талибану"*. И вот как "В конце 2017 года, когда я был командующим силами НАТО и США в Афганистане, в мою штаб-квартиру в Кабуле прибыл афганский губернатор, которого я хорошо знал и которому доверял. Он привез небольшой запас оружия, которое, по его словам, было передано талибам* российскими агентами, прибывающими через северную границу из Таджикистана", - пишет на страницах The Washington Post Джон Николсон, генерал в отставке, командовавший силами США и возглавляемыми НАТО международными силами в Афганистане с марта 2016 по сентябрь 2018 года. "Это представляло собой значительный сдвиг по сравнению с днями сотрудничества с россиянами до 2014 года, когда они содействовали нашей логистике через Центральную Азию. К сожалению, поддержка талибов* вписывалась в то, что, как показала разведка США, было моделью усиления российской злонамеренной деятельности, которая включала сотрудничество с "Талибаном"* и методы дезинформации, направленные на подрыв легитимности США и НАТО, ставя под угрозу перспективы мира и подвергая опасности наших военных", - утверждает американский генерал. "Россия предоставляла стрелковое оружие, боеприпасы и деньги с намерением поддержать талибов* в борьбе и получить влияние в преддверии ожидаемого вывода войск США и НАТО. Хотя эта помощь существенно не изменила тактический баланс на поле боя, она помогла талибам* нанести больше потерь афганским силам безопасности и увеличила опасность для их американских и коалиционных советников", - говорится в статье. "В то время я пришел к выводу, что российская помощь была откалибрована. Например, русские отказались предоставить талибам* зенитные ракеты. Тем не менее, мы увидели в этом потенциал эскалации и расширили усилия по мониторингу сотрудничества России и "Талибана"* и роста российской активности в Центральной Азии. Эти провокации продолжались на протяжении всего периода моего командования, которое завершилось в сентябре 2018 года, - уверяет автор публикации. - Тем не менее, я был несколько удивлен, прочитав статьи, описывающие участие России в выплатах вознаграждений талибам* за убийство американцев и наших партнеров по коалиции из-за стратегического риска, который прямая вовлеченность в атаки на наших военных влечет за собой для России". "Если это правда, это представляло бы собой как безрассудный просчет, так и большую ошибку русских и "Талибана"*, - полагает Николсон. - История показывает, что подобные ошибки и просчеты часто ведут к войне. И, конечно, последствия конфликта между Россией и США, ядерными сверхдержавами, могут быть катастрофическими для планеты". "Если американские разведывательные агентства определят, что Россия назначает вознаграждение за жизни американских и коалиционных сил, мы должны ответить решительно, публично и таким образом, чтобы донести до россиян и "Талибана"*, что за эти действия придется заплатить", - пишет Николсон, конкретизируя: "(...) Во-первых, руководство США и НАТО на высшем уровне должно осудить эти действия достаточно решительно, чтобы россияне поняли, что они неприемлемы и подрывают какие бы то ни было шансы на улучшение отношений и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Во-вторых, США должны приостановить предлагаемый вывод войск США из Германии. Это сокращение играет на руку желаниям России подорвать, ослабить и разделить НАТО. Если вывод будет осуществлен несмотря на информацию об этих вознаграждениях, Россия будет рассматривать это как признак слабости Америки перед лицом российских угроз. У Москвы, несомненно, будет искушение испытать нашу решимость другими способами". "В-третьих, Соединенные Штаты должны приостановить дальнейший вывод войск из Афганистана, пока талибы* не выполнят условия, предусмотренные в мирном соглашении - (...) в том числе, разорвать связи с "Аль-Каидой"*, начать мирные переговоры с афганским правительством и поддержать сокращение насилия", - отмечает автор. (...) ________________________________ *Эта организация запрещена в РФ. Источник: The Washington Post