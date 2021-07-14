Ваш смартфон может заряжаться от ваших потных пальцев, утверждают ученые

"Новое носимое устройство, которое оборачивается вокруг пальца, подобно пластырю, может собирать пот, пока вы спите, и использовать его для выработки электроэнергии, утверждают разработчики. На данный момент прототип устройства накапливает лишь немного энергии, и для зарядки смартфона потребуется постоянно носить такой пластырь около трех недель, но разработчики из Калифорнийского университета в Сан-Диего надеются увеличить его емкость в будущем", - сообщает Daily Mail.

"Они обнаружили, что если носить его в течение 10 часов, то будет выработано достаточно энергии - около 400 миллиджоулей - чтобы зарядить часы на 24-часовую работу. И все это - лишь от одного пальца. Если прикрепить устройства к остальным пальцам, будет выработано в 10 раз больше энергии, сообщили исследователи", - говорится в статье.

"Большинство носимых устройств, производящих энергию, требуют от пользователей выполнения интенсивных упражнений или зависят от внешних источников, таких как солнечный свет или большие перепады температуры. Но в новом устройстве, напоминающем полоску, используется пассивная система для выработки электричества из влаги на кончиках пальцев, даже если вы спите или сидите совершенно неподвижно, пояснили специалисты", - пишет издание.

"Это связано с тем, что кончики пальцев являются самой потной частью тела, поэтому, благодаря "умному" губчатому материалу, проводники могут собирать и перерабатывать пот. Сборщик энергии вырабатывает небольшое количество электричества, когда владелец надавливает на палец или начинает потеть, или от легкого постукивания пальцами. Это происходит благодаря преобразованию в дополнительный заряд таких действий, как печать текста, текстовые сообщения, игра на пианино или выстукивание азбуки Морзе, так что отправка твита может подзарядить ваш телефон", - указывает газета.

"В отличие от других носимых устройств, заряжающихся благодаря поту, для использования данного устройства не требуется никаких упражнений или физических усилий со стороны владельца", - заявил соавтор, докторант Лу Инь.

(...) "По словам исследователей, на кончиках пальцев находится одна из самых высоких концентраций потовых желез в организме, при этом потоотделение каждого пальца в 100-1000 раз превышает потоотделение большинства других областей. "Причина, по которой мы чувствуем большую потливость на других частях тела, заключается в том, что эти места не очень хорошо вентилируются. Кончики пальцев, напротив, всегда подвергаются воздействию воздуха, поэтому пот испаряется, как только выходит наружу. Поэтому вместо того, чтобы дать ему испариться, мы используем наше устройство для сбора пота, и оно может генерировать значительное количество энергии", - указал Инь.

(...) "Устройство оснащено электрическими проводниками или электродами из угольной пены, которая поглощает пот пальцев. Затем ферменты на электродах запускают химическую реакцию между молекулами пота - лактатом и кислородом, чтобы произвести электричество. Небольшая микросхема под электродами, сделанная из "пьезоэлектрического материала", также генерирует энергию при нажатии, при этом энергия накапливается в небольшом конденсаторе и при необходимости заряжает другие устройства", - поясняется в статье.

"Размер устройства составляет около одного квадратного сантиметра. Материал, из которого он изготовлен, также гибкий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он слишком жесткий или будет давать странные ощущения. Его можно комфортно носить продолжительный период времени", - сообщил Инь.

"Чтобы протестировать свое устройство, добровольца попросили надеть устройство на палец и выполнять различные задачи, включая набор текста, постукивание и даже сон. За 10 часов сна устройство собрало почти 400 миллиджоулей энергии, достаточных для питания электронных наручных часов в течение 24 часов. За один час простого набора текста и пощелкивания мышью устройство собрало почти 30 миллиджоулей (...)".

"Используя пот на кончике пальца, который выделяется естественным образом независимо от того, где вы находитесь и что делаете, эта технология обеспечивает чистый прирост энергии без каких-либо усилий со стороны пользователя, - подчеркнул старший автор исследования профессор Джозеф Ван. - Это то, что мы называем максимальной энергоотдачей от энергозатрат".

(...) О результатах исследования сообщает журнал Joule.