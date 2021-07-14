Генерал Первой империи Гюден будет захоронен 2 декабря в Доме Инвалидов

"(...) С саблями наголо военнослужащие Республиканской гвардии стоят напротив солдат наполеоновской гвардии. Между ними под трехцветным флагом, на котором начертаны его победы, стоит гроб генерала Шарля-Этьена Гюдена де ля Саблоньера, погибшего в 1812 году в Смоленске во время Русской кампании. 13 июля его останки с воинскими почестями были репатриированы в Ле-Бурже. В момент сильного волнения его очень молодой потомок Робер д'Орлеан подошел к гробу, чтобы положить туда меч своего прославленного деда. После осмотра войск министр по делам памяти и ветеранов Франции Женевьева Дарьесек поклонилась "этому великому воину, погибшему за Францию", - пишет журналистка Le Figaro Амори Кутансе Первенкьер.

(...) "То, что присутствует министр, не так важно, генерал Гюден - Большой орел Ордена Почетного легиона. Через него мы также чествуем 15 000 французских солдат, участвовавших в зарубежных операциях", - настаивает принц Иоахим Мюрат, потомок знаменитого наполеоновского маршала. "Чествуя генерала Гюдена 13 июля, за день до 14 июля, мы вместе с Наполеоном чествуем всех, кто сопровождал его в этой эпопее", - добавляет Кристиан Бурдей, глава ассоциации "Париж-Наполеон-2021", являющейся организатором церемонии. "Гюден не может разделять, а, наоборот, может лишь объединять", - резюмирует его потомок Альберик д'Орлеан.

"Церемония проходит в узком кругу. Несколько официальных лиц, потомков и волонтеров в костюмах ассоциации "Париж-Наполеон-2021" окружают задрапированный гроб дугой, - описывает автор статьи. - Для них "важно отдать должное великому воину". "Сначала должны были быть только мы, потом приехала министр. Тем лучше", - говорит один из них.

(...) "Сразу после церемонии министр объявила о его захоронении в Доме Инвалидов (известный архитектурный памятник Парижа, включающий комплекс зданий - больницу, учреждение для проживания ветеранов, музеи, собор и военный некрополь. В соборе Дома Инвалидов находится гробница Наполеона. - Прим. ред.)".2 декабря, в годовщину дня победы в битве под Аустерлицем, с национальной церемонией прощания. Такой исход дела порадовал его потомков, различные ассоциации и особенно Пьера Малиновского, главного дирижера этого возвращения во Францию после 209 лет отсутствия", - отмечает журналистка.

"В 2019 году этот человек, близкий к российской власти и к французским ультраправым, нашел останки генерала Гюдена и с большой помпой активно выступал за его возвращение. Его цель была двоякой: найти генерала империи Наполеона, дабы создать дипломатическое событие, которое сблизит Россию с Францией. Сначала упоминалась, а потом была исключена возможная церемония в Доме Инвалидов в присутствии Эммануэля Макрона и Владимира Путина", - напоминает она.

(...) "За несколько дней до прибытия генерала оставалась загадкой конечная судьба его останков. Ходили упорные слухи, что их должны были захоронить в Доме Инвалидов с национальной церемонией прощания. Эту возможность окончательно подтвердила министр. Такой обряд проводится крайне редко. Последнее захоронение в Доме Инвалидов датируется 1992 годом, его удостоился Доминик-Жан Ларрей, отец "скорой помощи" при... Наполеоне I. Национальная церемония прощания является "официальной наградой Республики", решение о церемонии принимает Президент Республики и она регистрируется в Le Journal officiel (Законодательный бюллетень Французской Республики - Прим. ред.)", - пишет Le Figaro.

(...) "Это позитивный сигнал, мы принимаем наследие нашей истории. Гюден служил трем режимам: королю, революции и империи. Сам он был женат на немке и был первым генералом, вступившим в Берлин после битвы при Ауэрштедте. Теперь у него есть внуки, которые являются французами и русскими", - объясняет Альберик д'Орлеан. "Гюден является примером приверженности и той формы патриотизма, которую всегда проявляла французская армия, это прекрасный пример великого воина", - считает принц Мюрат.

...) "Национальная церемония прощания 2 декабря, в годовщину коронации и блестящей победы в битве под Аустерлицем, ознаменует окончание 200-летия со дня смерти Наполеона. Когда мы спрашиваем Пьера Малиновского, завершают ли это поминовение возвращение Гюдена и его захоронение, он, и глазом не моргнув, отвечает: "Конечно!".