Алчные хакеры побуждают Кремль сесть за стол переговоров с США

"Многие годы Москва подвергалась осуждению со стороны международного сообщества за своих хакеров. Но теперь хакеры становятся проблемой и для Кремля", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Содержание этих переговоров до сих пор остается в тайне. Но тот факт, что правительственные эксперты из России и США на этой неделе обсуждают по телефону возможное сотрудничество двух стран в области киберпреступности, сам по себе является небольшой сенсацией. В последнее время российские хакеры почти каждую неделю подвергаются осуждению. В ходе атак с применением вымогательского ПО известные преступные группы, такие как REvil, шифровали данные компаний и требовали миллионы за их разблокировку", - напоминает журналист Максим Киреев.

"На этом фоне консультации по киберпреступности, о которых президенты двух стран договорились на встрече в Женеве в июне, казались обреченными на провал еще до того, как они начались. Слишком разными казались интересы двух сторон".

"Но переговоры, которые ведутся сейчас, рисуют удивительно другую картину. "В Москве многих раздражает сложившийся на Западе консенсус, когда в каждой хакерской атаке из России обвиняют Кремль, а в качестве возможного ответа рассматриваются санкции, - говорит Олег Шакиров из московского аналитического Центра перспективных управленческих решений. - Переговоры могли бы стать хорошей возможностью разорвать этот круг". Глава ФСБ России Александр Бортников на недавней конференции по безопасности в Москве также отметил, что, например, вымогательские атаки могут спровоцировать "межгосударственные конфликты". Бортников подтвердил желание выслеживать хакеров вместе с США", - говорится в статье.

"До сих пор Россия закрывала глаза на цифровое вымогательство. IT-эксперты считают коммерческих хакеров из России лучшими специалистами в этой области. (...) К тому же в России процветает бизнес-модель, построенная на основе вымогательского ПО. Известные группы киберпреступников продают или сдают в аренду свое программное обеспечение третьим лицам, которые затем могут использовать его для шантажа любой организации. В этом случае Москве придется быть готовой к встречному ветру, и Кремлю это не выгодно", - отмечает NZZ.

"В прошлом Кремль часто демонстративно поддерживал российских киберпреступников, - пишет автор статьи. - Некоторые преступники, разыскиваемые на Западе, например Максим Якубец, на виду у всех ведут экстравагантный образ жизни в российской столице. (...) Однако за последние годы сфера цифрового вымогательства настолько выросла, что московские власти явно не могут держать под контролем всех ее представителей".

"Страх перед неконтролируемым обменом ударами в киберпространстве и недовольство хакерами, промышляющими внутри страны, - не единственные аргументы в пользу переговоров с США с точки зрения России. "Россия могла бы предложить США взять под контроль своих хакеров в обмен на расширение диалога по другим вопросам, - поясняет эксперт по внешней политике и бывший дипломат Владимир Фролов. - Это могли бы быть, например, переговоры о запрете атак на военные объекты и космическую инфраструктуру", - говорит Фролов".

"Однако лишь очень немногие из вовлеченных лиц считают, что новые переговоры будут легкими. В статье для московского внешнеполитического журнала "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков раскритиковал подход Вашингтона. Правительство Байдена, по его словам, в первую очередь озабочено минимизацией риска атак со стороны российских хакеров. России же приходится брать на себя односторонние обязательства, раскритиковал Рябков. Москва, со своей стороны, настаивает на запрете кибератак на военные объекты. Эту тему США пока выносят за скобки".

"В то же время остается открытым вопрос, сколько Москва хочет и может сделать в борьбе с хакерами. Нанести символический удар по отдельным группам, вероятно, не составит труда для ФСБ. С другой стороны, российские спецслужбы по-прежнему будут зависимы от хакеров, которых они вербуют, например, для кибершпионажа. Это, вероятно, умерит натиск правоохранительных органов. При таких условиях новые переговоры вряд ли приведут к быстрым результатам", - заключает Neue Zürcher Zeitung.