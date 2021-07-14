Жара: "Как в одном из тех постапокалиптических фильмов"

"Мидии, морские звезды, ракообразные - по оценкам биологов, многие миллионы морских обитателей погибли в результате сильной жары на западе США и Канады. Эксперты также обеспокоены состоянием рыбы во внутренних водоемах", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Кристофер Харли - морской биолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада. Он занимается изучением влияния изменения климата на прибрежные воды. (...) Он задался вопросом: как экстремальные температуры повлияют на живых существ, живущих в прибрежных зонах, которые обнажаются во время отлива? (...) Ответ оказался пугающим, как пишет исследователь в The New York Times. Первое, что он заметил, был запах, запах разложения. По его словам, он увидел бесчисленное количество мертвых морских обитателей, в основном мидий и морских звезд. "Чем больше я ходил и чем больше видел, тем более пугающим становилось все вокруг", - рассказал Харли".

"Особенно пострадали мидии, которые являются экологически важным видом. Их раковины были открыты, будто их сварили. Сейчас Харли пытается оценить, сколько мидий погибло в результате жары. Но он не сомневается, что это многие миллионы животных. Сильно пострадали и другие морские обитатели, в частности, морские желуди, раки-отшельники и другие ракообразные, различные черви, например, крошечные морские огурцы. Теперь исследователь хочет изучить их судьбу в подробных исследованиях. Его предварительный вывод: "Это похоже на один из тех постапокалиптических фильмов", - передает издание.

"На западе США эксперты также обеспокоены судьбой пресноводной рыбы, - отмечает Der Spiegel. - Сильная жара заметно усложняет жизнь и этих животных, поскольку она повышает температуру воды во внутренних реках и озерах. Поэтому на реке Снейк в штате Айдахо редких лососей специально выловили и доставили в цистернах в рыбные питомники. Там они, вероятно, будут жить в более благоприятных условиях - до тех пор, пока ответственные лица не решат, что делать с животными".

"В Калифорнии также наблюдаются проблемы, связанные со слишком высокой температурой воды. Так, из-за плотины Шаста на реке Сакраменто лосось больше не может мигрировать в Тихий океан и вместо этого откладывает икру там. Биологи опасаются, что 90% икринок и молодняка могут погибнуть - из-за жары".

"В исследовании, проведенном международной инициативной группой по изучению погодных явлений World Weather Attribution Group и представленном на прошлой неделе, высказывается предположение, что без изменения климата жара в Америке была бы "почти невозможна", - отмечает Der Spiegel.