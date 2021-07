14 июля 2021 г. Фиона Гамильтон | The Times MI5 хочет, чтобы вы высматривали российских и китайских шпионов "Общественность должна осознавать угрозу со стороны враждебных субъектов, таких как Россия и Китай, точно так же, как она следит за террористами и предупреждает власти, заявил глава британской разведывательной службы MI5", - передает The Times. - Генеральный директор Кен МакКаллум призывает общество к тому же уровню осведомленности и бдительности в отношении государственных угроз, что и в отношении терроризма. В своей речи в Темз-Хауз, лондонской штаб-квартире MI5, МакКаллум предупредит о "менее заметных угрозах, которые потенциально могут затронуть всех нас". По его словам, (...) те, кто работает в сфере технологий, передовых научных исследований и определенных экспортных рынков, должны знать, что они могут стать мишенью для иностранных шпионов". "Его заявления прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Китай является "хулиганом" и Соединенному Королевству следует беспокоиться о его действиях в Африке. Выступая на мероприятии в Вашингтоне, Уоллес отметил, что масштабы и мощь Китая, а также скорость его военного развития и амбиции "потенциально представляют угрозу", - говорится в статье. "Высокопоставленные представители сферы безопасности страны неоднократно заявляли, что Великобритания должна стать более устойчивой к тактике враждебных государств, такой как дезинформация и хакерские взломы. (...) МакКаллум считает, что Британия должна "со временем создать такую же публичную осведомленность и устойчивость к государственным угрозам, которых мы на протяжении многих лет добились в отношении терроризма". По его словам, МI5 известно о более чем 10 000 "обращений под прикрытием со стороны иностранных шпионов к обычным людям в Великобритании" - это отсылка к агентам китайской разведки, которые использовали LinkedIn, чтобы попытаться украсть государственные секреты, вербуя военных чиновников, оборонных подрядчиков и государственных служащих", - сообщает The Times. (...) "Уоллес сделал предупреждение о китайском и российском влиянии в Африке", - пишет издание, отмечая, что, по его словам, в Африке (...) "Китай (...) конкурирует не так справедливо, когда речь идет о торговле, коммерции, а также об обеспечении редкоземельных элементов". Уоллес добавил, что хочет, чтобы британские солдаты помогли укрепить устойчивость в африканских странах, где, по его словам, российская группа Вагнера участвует в дестабилизирующей деятельности и продает оружие", - говорится в статье. (...) Источник: The Times