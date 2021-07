14 июля 2021 г. Энтони Лойд | The Times Кремль использует войну на Украине для оттачивания кибератак, утверждает ведущий киевский хакер "Кремль использует Украину как шаблон для оттачивания методов кибервойны против Запада, заявил The Times ведущий украинский хакер. 43-летний Андрей Баранович, IT-эксперт из Донецка, более известный под псевдонимом Sean Townsend, заявил, что Россия неоднократно предпринимала кибератаки на Украину в попытке дестабилизировать страну. Масштаб и интенсивность более крупных инцидентов вызвали тревогу у командующих НАТО и западных правительств, которые опасаются, что подобные атаки будут направлены в их сторону. (...)", - передает The Times. "Баранович предупредил, что в системе киберзащиты Украины есть пробелы, которые делают страну уязвимой. По его словам, он обучился хакерству в 2014 году с намерением взламывать российские учреждения в отместку за аннексию Крыма. (...) Барановича хвалили за его хакерские операции против россиян, но позднее местные власти осудили его после того, как он вскрыл бреши в способности Украины обеспечивать свою собственную безопасность", - говорится в статье. "Считается, что Россия стояла за кибератакой на прошлой неделе на украинские правительственные институты, в результате которой были выведены из строя сайты, принадлежащие президенту и службам безопасности. Вторая атака была направлена на веб-сайт военно-морских сил Украины, где распространялись заявления о многонациональных военных учениях "Морской бриз" с участием судов НАТО в Черном море", - напоминает газета. "Кремль имеет долгую историю громких и разрушительных взломов, включая самый крупный в истории: атаку на украинские банки в 2017 году, которая, по данным Белого дома, обошлась им примерно в 10 млрд долларов. Хакеры также взломали избирательную комиссию Украины и отключили части ее сети за три дня до президентских выборов в мае 2014 года. В следующем году россияне использовали так называемое вредоносное ПО BlackEnergy для уничтожения частей украинской энергосистемы. Спровоцированные этим отключения электроэнергии стали первой известной успешной кибератакой такого масштаба на энергетическую компанию и затронули более 230 000 человек. В 2017 году хакеры взломали системы мониторинга закрытой Чернобыльской АЭС", - говорится в статье. "Кремль указывал, что экспансия НАТО в бывшие советские государства, такие как Украина, представляет угрозу для национальной безопасности, и последовательно стремился подорвать своего соседа с помощью "гибридной войны". Эта фраза используется военными для описания многоуровневого подхода к конфликту, включающего операции по дезинформации и кибератаки, а также военное давление", - сообщается в публикации. По данным издания, Баранович состоял "в коллективе Украинский киберальянс, который взламывал российские информационные системы, осуществлял слив электронных писем и документов, якобы извлеченных из почтового ящика Владислава Суркова, "серого кардинала" Путина и его главного помощника. В электронных письмах раскрывались подробные планы захвата Крыма у Украины и разжигания сепаратистских волнений в восточной части Донецкой и Луганской областей", говорится в статье. (...) В 2018 году Баранович и RUH8, сооснователем которой он стал, начали тестирование информационной безопасности киевского правительства. "У нас был доступ к компьютерам министерств юстиции и здравоохранения, без использования каких-либо специальных инструментов. Мы обнаружили, что уязвимы даже атомные станции", - сообщил он. (...) "Кибершпионаж является "чрезвычайно эффективным" инструментом. "Он почти ничего не стоит. Если во время холодной войны требовалось что-то узнать, государству приходилось инвестировать огромные деньги, обучение, опыт и время... Теперь вы можете найти кибернаемника, который сможет взломать почтовую систему за 100 баксов", - говорит он. Источник: The Times