Кремль использует войну на Украине для оттачивания кибератак, утверждает ведущий киевский хакер

"Кремль использует Украину как шаблон для оттачивания методов кибервойны против Запада, заявил The Times ведущий украинский хакер. 43-летний Андрей Баранович, IT-эксперт из Донецка, более известный под псевдонимом Sean Townsend, заявил, что Россия неоднократно предпринимала кибератаки на Украину в попытке дестабилизировать страну. Масштаб и интенсивность более крупных инцидентов вызвали тревогу у командующих НАТО и западных правительств, которые опасаются, что подобные атаки будут направлены в их сторону. (...)", - передает The Times.

"Баранович предупредил, что в системе киберзащиты Украины есть пробелы, которые делают страну уязвимой. По его словам, он обучился хакерству в 2014 году с намерением взламывать российские учреждения в отместку за аннексию Крыма. (...) Барановича хвалили за его хакерские операции против россиян, но позднее местные власти осудили его после того, как он вскрыл бреши в способности Украины обеспечивать свою собственную безопасность", - говорится в статье.

"Считается, что Россия стояла за кибератакой на прошлой неделе на украинские правительственные институты, в результате которой были выведены из строя сайты, принадлежащие президенту и службам безопасности. Вторая атака была направлена на веб-сайт военно-морских сил Украины, где распространялись заявления о многонациональных военных учениях "Морской бриз" с участием судов НАТО в Черном море", - напоминает газета.

"Кремль имеет долгую историю громких и разрушительных взломов, включая самый крупный в истории: атаку на украинские банки в 2017 году, которая, по данным Белого дома, обошлась им примерно в 10 млрд долларов. Хакеры также взломали избирательную комиссию Украины и отключили части ее сети за три дня до президентских выборов в мае 2014 года. В следующем году россияне использовали так называемое вредоносное ПО BlackEnergy для уничтожения частей украинской энергосистемы. Спровоцированные этим отключения электроэнергии стали первой известной успешной кибератакой такого масштаба на энергетическую компанию и затронули более 230 000 человек. В 2017 году хакеры взломали системы мониторинга закрытой Чернобыльской АЭС", - говорится в статье.

"Кремль указывал, что экспансия НАТО в бывшие советские государства, такие как Украина, представляет угрозу для национальной безопасности, и последовательно стремился подорвать своего соседа с помощью "гибридной войны". Эта фраза используется военными для описания многоуровневого подхода к конфликту, включающего операции по дезинформации и кибератаки, а также военное давление", - сообщается в публикации.

По данным издания, Баранович состоял "в коллективе Украинский киберальянс, который взламывал российские информационные системы, осуществлял слив электронных писем и документов, якобы извлеченных из почтового ящика Владислава Суркова, "серого кардинала" Путина и его главного помощника. В электронных письмах раскрывались подробные планы захвата Крыма у Украины и разжигания сепаратистских волнений в восточной части Донецкой и Луганской областей", говорится в статье. (...) В 2018 году Баранович и RUH8, сооснователем которой он стал, начали тестирование информационной безопасности киевского правительства. "У нас был доступ к компьютерам министерств юстиции и здравоохранения, без использования каких-либо специальных инструментов. Мы обнаружили, что уязвимы даже атомные станции", - сообщил он.

(...) "Кибершпионаж является "чрезвычайно эффективным" инструментом. "Он почти ничего не стоит. Если во время холодной войны требовалось что-то узнать, государству приходилось инвестировать огромные деньги, обучение, опыт и время... Теперь вы можете найти кибернаемника, который сможет взломать почтовую систему за 100 баксов", - говорит он.