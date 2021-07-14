"Россия наводняет интернет дезинформацией о пандемии коронавируса. Цель - дестабилизировать западные демократии. Прежде всего ФРГ находится под прицелом пропагандистских троллей Путина", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Вирус не приходит один. И не всегда с ним можно справиться медицинскими средствами, - отмечает журналист Ульрих Клаусс. - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует волны дезинформации, сопровождающие пандемию коронавируса. ВОЗ называет их "инфодемией": фейковые новости о лекарствах и теории заговора".

"По данным Европейской службы внешних связей (EEAS), дезинформация о коронакризисе поступает в основном из российских источников. EEAS полагается на данные East Stratcom Task Force, Оперативной рабочей группы EEAS по стратегическим коммуникациям, которая с 2015 года документирует дезинформацию от связанных с Кремлем СМИ. "Ни одно государство-член ЕС не подвергается более интенсивным атакам, чем Германия", - сообщила рабочая группа в начале марта".

"По мнению аналитиков в области безопасности, речь идет о продолжении стратегии Москвы времен холодной войны, новая редакция которой стала известна как "доктрина Герасимова", - пишет Die Welt. - В 2013 году тогдашний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов представил Академии военных наук Российской Федерации идею "использования протестного потенциала населения" и "управляемых извне политических сил и общественных движений" в ходе гибридной войны".

"Поскольку в XXI веке грань между войной и миром стирается, он выступил за "комплексное использование военной силы, а также политических, экономических, информационных и других невоенных средств". Мысли Герасимова нашли свое отражение в военной доктрине, подписанной Владимиром Путиным в 2014 году. Кибератаки на страны Прибалтики, попытки манипулировать выборами в США, влияние на референдум по "Брекзиту" и кибератаки на немецкий бундестаг следовали этой схеме", - говорится в статье.

"По мнению Запада, эта доктрина представляет собой реакцию на эрозию главенствующего положения России на постсоветском пространстве и страх перед новыми "майданами". Темы и медиа сменились, но принцип - нет", - указывает издание.

"Оптимизированная алгоритмами атака на пользователей интернета по всему миру открывает совершенно новые масштабы. И имеет тенденцию к самовоспроизводящемуся существованию, как выяснил Томас Рид, профессор исследований в области безопасности в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне: "Мой основной тезис заключается в том, что активные меры стали благодаря интернету более интенсивными, но в меньшей степени поддающимися проверке. Как только они обретают собственную жизнь, они превращаются в теории заговора и больше не поддаются контролю со стороны изначальных действующих лиц".

"Насколько восприимчива немецкая аудитория к подобным "инфодемиям", показывает репрезентативный опрос, опубликованный в марте фондом "Новая ответственность" (Stiftung Neue Verantwortung). По данным исследования, "почти половина населения имеет низкий уровень новостной грамотности". Почти четверть считает, что немецкие СМИ "систематически лгут", с ними отчасти согласны еще 30% респондентов".

"Именно на этих сограждан "с меньшей новостной компетентностью" в первую очередь направлены российские фейковые новости. Лишь один пример из многих: в конце 2020 года журналисты Die Welt совместно с порталом netzpolitik.org разоблачили сеть российских лже-порталов, имеющих связи со спецслужбами. В этой сети постоянным нападкам подвергался и оппозиционный политик Алексей Навальный", - пишет издание.

"Крупные события социальной напряженности, такие как голосование по "Брекзиту", идеально подходят для того, чтобы подпитывать их дезинформацией. Она направлена на укрепление уже существующих линий социального раскола (например, дебаты о миграции и гражданстве)", - пишет Маттиас Шульце, научный сотрудник фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), специализирующийся на политике кибербезопасности".

"Добавьте к этому кризис доверия, как в случае с "неполным" освещением кризиса беженцев в Германии в 2015 году, и для дезинформаторов откроется широкое поле для деятельности", - отмечает Die Welt, напоминая о "деле Лизы", когда "финансируемый Кремлем интернет-телеканал RT- Deutsch выдумал историю о "похищении" "беженцами" девочки из семьи русских эмигрантов".

"Если в начале пандемии кремлевская дезинформация была направлена в первую очередь на Испанию и Италию, то в течение 2020 года она переместилась в Германию, констатирует East StratCom Task Force. Президент Ведомства по охране конституции Томас Хальденванг еще в октябре предупреждал, что российские СМИ все чаще распространяют "дезинформацию и пропаганду о ситуации с коронавирусом в Германии на своих немецкоязычных каналах".

"Только на первый взгляд кажется противоречивым, что кремлевские кампании, с одной стороны, восхваляют вакцину "Спутник V", с другой - отрицают пандемию в своих вирусных кампаниях и подогревают протесты немецких "несогласных", - указывает автор статьи.

"Эксперты называют это концепцией "забрасывания новостями": "В таком случае чтобы объяснить сложную ситуацию, запускается большое количество разнонаправленных, иногда противоречивых теорий, так что в итоге целевой аудитории уже не ясно, что является фактической правдой, а что - чистой выдумкой", - объясняет аналитик SWP Маттиас Шульце. Эта стратегия была хорошо изучена в случае с малайзийским самолетом MH 117, который был сбит российской ракетой "Бук" над восточной Украиной".

"RT Deutsch" работает при этом как представительство российских спецслужб. Так, в рамках "репортажа" об отравленном российском оппозиционере Навальном сотрудники RT должны были шпионить за ним в берлинской больнице Charité, как рассказал бывший сотрудник RT".

"По мнению Леннарта Машмайера, старшего научного сотрудника Центра исследований безопасности (CSS) при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, ключевыми игроками в сфере дезинформации остаются вещательные компании вроде RT Deutsch. Из анализа гибридной войны на Украине он делает вывод, "что нынешняя фокусировка внимания на угрозе цифровой дезинформации неуместна".

"По его словам, самыми важными распространителями дезинформации являются не цифровые СМИ. "Нечто похожее можно увидеть в некоторых текущих исследованиях, показывающих, что традиционные СМИ - особенно FOX News - сыграли гораздо большую роль, чем цифровые СМИ, в распространении дезинформационных нарративов во время президентских выборов в США в 2016 году". Поэтому стратегии борьбы с дезинформацией должны выходить за рамки цифровых медиа", - передает Die Welt.