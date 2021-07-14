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14 июля 2021 г.
14 июля 2021 г.

Тобиас Койфер | Die Welt

Борьба мировых держав за символ социализма

"Кубу сотрясают самые массовые за последние годы протесты. Режим принимает жесткие меры, за что подвергается международной критике. Но социалистическое государство может рассчитывать на мощную поддержку Москвы и Пекина. Для них Куба - это важные входные ворота", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Мобильные телефоны вдруг становятся недоступными, социальные сети блокируются, а интернет-связь обрывается. (...) Кадры полицейского насилия или протестов не должны попасть в социальные сети. Ведь именно их больше всего боятся правители Кубы, поскольку они могут вызвать эффект домино и вывести на улицы еще больше людей. (...) Люди протестуют против дефицитной экономики, угнетения и отсутствия либерализации в их стране", - передает журналист Тобиас Койфер.

"Хотя режим в Гаване жестко противодействует восстанию частей населения и поэтому подвергается критике со стороны США и Брюсселя, правительство может полагаться на своих международных партнеров, среди которых есть и геополитические тяжеловесы. Ведь Куба - это неподвижная звезда на небосклоне социалистического мировоззрения, ее главные сторонники - Москва и Пекин. Ни один из них ни при каких обстоятельствах не хочет терять символический остров", - отмечает издание.

"Россия является военной покровительницей Кубы и нуждается в стратегическом партнере, находящемся в непосредственной близости к США. Москва направила Гаване четкий сигнал: она ожидает, что для восстановления общественного порядка будут приняты необходимые меры".

"Китай, в свою очередь, видит в Кубе прежде всего идеологического союзника и мост в борьбе за сырьевые ресурсы Латинской Америки. Пекин присутствует на континенте прежде всего там, где Куба поддерживает тесные контакты: в Боливии, располагающей крупными месторождениями лития; в Венесуэле, самой богатой нефтью стране в мире; в Никарагуа Китай некоторое время даже планировал построить гигантский межокеанский канал в противовес Панамскому каналу. Взамен Китай помогает кредитами", - говорится в статье.

"Куба не только построила межконтинентальные мосты с социалистическими союзниками, - отмечает автор статьи. - Она также наладила связи в Латинской Америке: если раньше жестокие правые военные диктатуры на континенте поддерживала американская разведслужба ЦРУ, то сегодня кубинские советники по безопасности и военным вопросам стали незаменимой частью левых диктатур в Венесуэле и Никарагуа. Поэтому Куба имеет очень хорошие связи как на региональном, так и на международном уровне".

"Поэтому всего нескольких тысяч человек на улицах островного государства достаточно, чтобы заставить весь политический мир обратить свой взор на Гавану. Это показывает, какие эмоции и рефлексы все еще вызывает кубинская революция спустя целых 60 лет после прихода к власти ныне покойного "выдающегося лидера" Фиделя Кастро. Является ли это началом конца кубинской диктатуры? - взволнованно задаются вопросом многие международные СМИ".

"Ситуацию поспешили прокомментировать президент США Джо Байден, МИД России и, конечно же, президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться", - заявил Байден".

"Это красивые слова, которые, впрочем, показывают, что Вашингтону приходится в некоторой степени бессильно наблюдать за событиями на острове, пока он воздерживается от военного вмешательства, чего уже требуют в петиции десятки тысяч кубинцев, живущих в изгнании".

"Однако, судя по политической ситуации, это практически невозможно. Москва, покровительница Гаваны, вряд ли допустит серьезное американское вмешательство", - указывает Die Welt.

"Впрочем, помимо международной поддержки, Куба также располагает аппаратом власти, заполненным силами безопасности, который не так просто расшатать. Так что до свержения режима еще далеко", - полагает автор статьи.

"Большая часть оппозиции в стране в настоящее время арестована или изолирована от внешнего мира. Amnesty International говорит о десятках арестов за последние дни. С одной стороны, это доказывает, насколько нервно реагирует однопартийное государство Кубы на новые социальные протесты, но с другой стороны, это также показывает, насколько хорошо подготовлен аппарат власти к этой ситуации, ведь кубинская госбезопасность уже отсеяла наиболее влиятельные голоса и заставила их замолчать".

"Ближайшие дни покажут, восстанет ли весь кубинский народ против режима или тактика запугивания, применяемая органами государственной безопасности, окажется успешной. Международная поддержка со стороны Пекина и Москвы Гаване обеспечена. Неясно только, как далеко она зайдет", - резюмирует Die Welt.

Источник: Die Welt


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