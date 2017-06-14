Перед выборами Германия строит систему сетевой защиты, чтобы бороться с российскими хакерами

"В марте и апреле хакеры попытались вторгнуться в компьютеры аналитических центров, связанных с двумя важнейшими политическими партиями Германии, - сообщают Стефан Никола и Кэрол Мэтлэк в Bloomberg Businessweek. - Год назад мошенники создали в Латвии фальшивый сервер, чтобы забросать немецких правозащитников фишинговыми электронными письмами. А в 2015 году преступники взломали сеть немецкого парламента и украли 16 гигабайтов данных. Хотя решительных доказательств нет, атаки приписывают Pawn Storm - теневой группе, связанной с российскими спецслужбами".

Издание полагает, что это указывает на возможность вмешательства Кремля в сентябрьское голосование в Германии, "посредством которого канцлер Ангела Меркель, самый жесткий критик российского президента Владимира Путина в Европе, рассчитывает получить четвертый срок". "Нарастают свидетельства того, что [Россия] пытается повлиять на эти выборы, - сказал Ханс-Георг Маассен, глава BfG, немецкой службы внутренней разведки. - Мы ожидаем нового скачка кибератак перед голосованием".

"Чтобы защититься от вреда, который Россия причинила США в прошлом году и, возможно, пыталась причинить Франции этой весной, немцы повышают уровень защиты, - сообщают журналисты. - Христианско-демократический союз Меркель (ХДС) призывает принять новый закон, позволяющей стране совершить "ответный взлом" и уничтожить атакующие серверы".

BSI (Федеральное управление по информационной безопасности Германии) в этом году нанимает 180 человек - от адвокатов до программистов-кодировщиков - и внедрит экспертов в орган надзора за выборами, чтобы защитить голосование, говорится далее. "Агентство создало команды реагирования на угрозы кибербезопасности, чтобы приводить системы в порядок после атак и помогать пережившим вторжение правительственным агентствам избежать поломки компьютеров. В мае BSI провело переговоры с аналогичными органами, такими как французское агентство сетевой безопасности, чтобы собрать информацию о пресечении таких атак, как совершенная на президентский штаб Эммануэля Макрона", - пишут авторы.