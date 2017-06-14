В карибском логове "русского наци"

"Капли крови Алексея Макеева почернели", - повествует корреспондент El Pais Элена Рейна. Журналисты увидели в комнате, которую Макеев снимал в Канкуне, листок с нарисованной свастикой, его фотографии, а также камни, палки и пятна засохшей крови. "Таково логово русского нациста, наводившего страх, - зловещие декорации самой дикой ночи, которую знал Канкун", - говорится в статье.

19 мая примерно в 21:00 слышались крики: "Я тебе голову отрублю!". "Камни падали градом со всех сторон, убить Макеева оказалось труднее, чем люди предполагали, хотя казалось, что он выбивается из сил", - пишет автор. Очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью газете: "Люди его действительно боялись, после того как его несколько раз ударили деревянным брусом, он поднимался на ноги". Журналистка комментирует: "Но против Макеева был весь квартал, и это публичное побивание камнями в итоге сбило с ног этого высокого, крепкого мужчину 43 лет, и он предпочел притвориться мертвым в луже крови, чтобы выжить. Незадолго до этого он с ловкостью охотника ударил ножом парня лет 20 (это запечатлено на видео), который по дороге в больницу умер от потери крови".

В местной прокуратуре заверили, что нападение на Макеева, прозванного "русский наци", - первый случай массового линчевания в Канкуне. "И первый случай в Мексике, когда такое транслировалось вживую: полстраны приникло к каналам на Facebook и YouTube, словно в римском цирке, ожидая, какова будет судьба русского", - говорится в статье.

"Наша проблема - розничная торговля наркотиками. А уровень насилия в последние годы повысился", - рассказал изданию местный прокурор Мигель Анхель Печ.

Издание собрало сведения о том, как Макеев жил в Канкуне, в квартале, где русские селятся редко. "Он приехал в Мексику в 2015 году с разрешением на убежище, которое позволяло ему проживать здесь постоянно, рассказала нашему журналу Армина Вольперт, российский консул в Кинтана Роо. "Мы не смогли выяснить, как он получил это разрешение", - признает она. С января разрешение было аннулировано, так что Макеев находился в Мексике без надлежащих документов", - говорится в статье.

Соседи не знают, чем он занимался, но каждый день видели, как он проходит по главной улице.

"С прошлого года он начал приобретать известность локального масштаба, потому что оскорблял жителей Канкуна, попадавшихся ему на пути, называл их "обезьянами", кричал, что они умрут. Все это он записывал и публиковал на своем канале в YouTube", - говорится в статье.

"Видеозапись, где он кричит на женщину, которая отчаянно защищается, потому что он ударил ее маленького сына", переполнила чашу терпения канкунцев, пишет газета.

В соцсетях появился призыв отомстить Макееву. Вечером 19 мая у его дома собралось около ста человек с палками и камнями. "Вначале люди просто хотели его проучить, но мало-помалу атмосфера накалилась", - объясняет журналист Раймундо Гомес, очевидец происшедшего.

"Один из самых неясных аспектов случившегося - действия муниципальной полиции", - замечает журналистка. Гомес говорит: "Они делали вид, что отговаривают людей, но в определенный момент один из полицейских предупредил, что они уезжают". Газета пишет: "Тогда-то один 20-летний парень решился войти в дом первым, а Макеев, воспользовавшись тем, что он один, беспощадно ударил его ножом, как видно на видеозаписях. В тот момент никто не осмелился защитить парня".

Сусана, жительница того же дома, где жил Макеев, сказала об убитом: "Он иногда пытался открыть дверь нашего дома, особенно когда был обдолбанный. В конце концов, русский оказал нам услугу с этим чуваком".

Теперь Макеев ждет суда по обвинениям в убийстве. Сидит он в одиночной камере, чтобы на него не нападали другие заключенные. "Его жилище разгромлено, он уверяет, что у него украли все его имущество, и никто из его родственников не озаботился его судьбой. И все же Макеев просит только об одном - не отправлять его в Россию. Он хочет остаться жить в Мексике", - говорится в статье.