Россию раздражает расширение НАТО на Балканах

"В президентство Владимира Путина Россия стала воспринимать Балканы как часть зоны своей национальной безопасности и пытается не допустить, чтобы страны, которые сделались наследницами Югославии (государства, не присоединявшегося к блокам), пополнили собой ряды НАТО", - пишет корреспондент EL PAÍS Пилар Бонет.

На прошлой неделе Черногория официально вступила в НАТО. "Организация получила береговую линию длиной 293 км, один танк, одну гаубицу, армию численностью почти 2 тыс. человек, подразделение почетного караула и один оркестр. И все же в Москве государство, которое стало 29-м членом НАТО, провоцирует многократные "притворные истерики". МИД РФ предостерег в коммюнике, что может принять меры в ответ на решение Черногории, обвиняя ее во "враждебной политике" и "антироссийской истерии", - пишет автор.

Со своей стороны, глава МИД Черногории Серджан Дарманович обвиняет Россию в "открытом вмешательстве" во внутреннюю политику своей страны.

"МИД РФ порекомендовал российским гражданам хорошенько подумать, прежде чем посещать Черногорию. Однако россияне не подчиняются этим рекомендациям и посещают эту балканскую страну в таком же или в еще большем количестве, чем раньше. Здесь они в приветливой атмосфере благодаря близости культур и историческим связям между двумя славянскими странами. Российский галерист Марат Гельман, который после нападения вандалов в Москве переселился в Черногорию, считает, что российские генералы, владеющие в этой стране отелями и домами, знают, что со вступлением в НАТО их недвижимость растет в цене. Истерия "имеет место в России", по словам галериста", - пишет автор.

"Российская журналистка Елена Зелинская, которая теперь тоже живет в Черногории, полагает: Москва включает вступление Черногории в НАТО в контекст соперничества за сферы влияния с США, но не учитывает, что на Балканах "есть другие, глубоко укорененные региональные проблемы, не имеющие ничего общего с этим геополитическим противостоянием", - сообщает автор. "Из-за некомпетентности своей политики, не опирающейся на достоверную информацию, Москва ставит под угрозу свои традиционные хорошие отношения с Черногорией", - уверяет Зелинская. По мнению СМИ, осведомленных о ситуации на Балканах, для Черногории вступление в НАТО - не столько необходимость "спастись от России", сколько попытка обрести стабильность в отношениях между разными общинами и урегулировать территориальные споры с соседями.

"Москва также отрицает, что в последние 9 лет вмешивалась во внутренние дела Македонии, как утверждается в свежем докладе Центра исследований организованной преступности и коррупции. Македония тоже проводит проатлантический и проевропейский курс, и МИД РФ счел, что обвинения во вмешательстве стимулируются госструктурами США и Фондом Сороса", - говорится в статье.