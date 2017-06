14 июня 2017 г. Евгения Чирикова | The Guardian Трубопровод, приносящий Путину миллиарды... в обход санкций "Жесткие западные санкции против России, возможно, оказывают давление на ее экономику - но это только полдела. Другую половину можно понять лучше, посетив публичные слушания по проекту, который будет обеспечивать деньгами режим Путина еще 50 лет", - пишет эколог и оппозиционная активистка Евгения Чирикова в статье для The Guardian. "Этот проект называется "Северный поток-2". Он предполагает поставки газа по трубопроводу непосредственно из России в Германию через Балтийское море, и на него не влияют санкции", - поясняет она. "Пять европейских компаний участвуют в проекте, но по какой-то загадочной причине 100% акций принадлежат "Газпрому", - говорится в статье. Проект реализуется в то время, когда еще не высохли чернила, которыми было подписано Парижское соглашение по климату, в рамках которого почти все страны, кажется, признали опасность использования органического топлива. "Но вот появился проект, который предполагает значительное увеличение поставок топлива, наносящего ущерб климату", - пишет Чирикова. На территории России было решено провести трубопровод через Кургальский заказник. Это решение теоретически незаконно, так как этот район обозначен как особая природная зона, населенная редкими видами животных, защищенных российским законодательством, указывает активистка. Кроме того, возникает вопрос об отдельных личностях, пишет Чирикова. Матиас Варниг, бывший сотрудник "Штази", ставший банкиром и близким другом Путина, является генеральным директором "Северного потока" и также входит в совет директоров двух крупных российских компаний - "Внешторгбанка" и "Роснефти". "Северный поток-2" - это печальная история лицемерия и двойных стандартов людей с прекрасным европейским образованием, в дорогих костюмах, с безупречным английским, которые знают все об экологии и правах человека, но с радостью обогащаются вместе с теми режимами, которые их правительства осуждают", - сетует эколог. Источник: The Guardian