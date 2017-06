14 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня День России: россиянам не позволено спорить с Путиным Протесты в российских столицах сопровождались массовыми задержаниями: людям разрешили наряжаться рыцарями, но не позволили нести плакаты или выкрикивать оппозиционные лозунги, пишут СМИ. Навальный пытается радикализировать "детей Путина" через протесты против коррупции, но главный вопрос - есть ли в созданной Путиным автократии место для политической конкуренции? После состоявшихся в понедельник протестов против власти Владимира Путина, закончившихся в Москве и Санкт-Петербурге массовыми задержаниями, обе стороны заявили о своей победе, пишет корреспондент Frankfurter Rundschau. Ранее Навальный перенес демонстрацию из одного из московских районов в центр города, что не было санкционировано, так как там проходило празднование "Дня России", - в итоге полиция начала охоту на всех, кто выкрикивал антипутинские лозунги. Точное количество протестовавших в Москве неизвестно, но противники Путина "празднуют моральную победу: полиция задержала по всей стране около 1,8 тыс. человек", говорится в статье. Поскольку "власти запретили использовать громкоговорители даже в разрешенном месте", нейтральные эксперты едины во мнении, что "Навальный поступил тактически правильно, поскольку сцены охоты (полиции за демонстрантами - Прим. ред.) наделали за рубежом намного больше шума, нежели 15 или даже 30 тыс. мирных протестующих, лишенных громкоговорителей", пишет автор. У Навального уже созданы предвыборные штабы в 40 региональных столицах, что, по сути, является новой политической инфраструктурой, говорится далее. Этот борец с коррупцией - единственный человек, бросивший вызов государству и путинской "Единой России". "Но его протестное движение успешно скорее качественно, нежели количественно, - полагает автор. - Сторонникам Навального не хватает массовости уличных протестов, чтобы те могли закончиться революцией по примеру украинского Майдана 2013-2014 годов". Согласно майским опросам, за Навального на президентских выборах готовы проголосовать только 2% россиян, тогда как за Путина - 82%. На Западе фигура Навального тоже спорная, замечает автор. "Как бы то ни было, но для России стало бы большим прогрессом, если бы политики вроде Навального получили возможность участвовать в более-менее свободных выборах", - подытоживает издание. Тысячи молодых россиян отпраздновали День России 12 июня по-особенному, а именно - на демонстрации против российских властей. Их мужество на фоне нынешних репрессий впечатляет, пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Андреас Рюш. Демонстрация была организована оппозиционером Алексеем Навальным как протест против коррупции. "Однако в действительности гнев по поводу обогащения элиты - всего лишь связующий элемент, - говорится в статье, - все намного сложнее. Главный вопрос заключается в том, есть ли в созданной Путиным автократии место для политической конкуренции или роль российских подданных сводится лишь к тому, чтобы восхвалять правление Путина". По представлению Кремля, предстоящие в 2018 году президентские выборы - это формальность. Путин пойдет на четвертый срок и ко времени его окончания "будет править четверть века, то есть примерно столько же, сколько диктатор Иосиф Сталин", отмечается в статье. Единственный известный политик, который борется за политические изменения, - это Навальный. "Но у него как у кандидата в президенты нет ни единого шанса, хотя ему и удалось (...) пробить стену апатии и мобилизовать граждан, в том числе тех, кто раньше не интересовался политикой. То, что Навальному удалось организовать протесты одновременно в 200 городах, безусловно, успех", - пишет автор. "Между тем реакция властей говорит об определенной нервозности, - замечает Рюш. - Навальный поставил власти перед дилеммой: они не хотят сделать из него мученика, но не хотят и расширения протестов". "Если бы Путин на самом деле был столь обожаемым лидером, как его любит представлять госпропаганда, он мог бы без проблем позволить Навальному принять участие в президентских выборах и гарантировать оппозиции право на демонстрации", - заключает автор. "Все диктаторы боятся упустить что-то - знак того, что положение дел начинает меняться не в их пользу, - утверждает Роджер Бойз в The Times. - А если они обучены в КГБ, то начинают готовить пути отхода заранее. В удручающе наивном во всех остальных отношениях документальном фильме Оливера Стоуна "The Putin Interviews" хозяин Кремля признается, как ужасно боялся, что его уволит Борис Ельцин. "Я мог думать только об одном: где спрятать моих детей, - сказал Путин. - У меня не было телохранителей. Ничего. Как я мог жить?". "Эта неуверенность в будущем вернулась. Что, если Запад использует Навального, может думать российский лидер, чтобы взбаламутить детей Путина (поколение, выросшее при Путине. - Прим. ред.) после мартовских выборов и оспорить легитимность его победы? Что, если начнется такой же хаос, как на Украине?" - говорится в статье. "Но больше всего Кремль опасается того, что дети Путина - несчастливая городская молодежь - начнут сотрудничать с рабочими, которые по всей стране выходят протестовать против снижения уровня жизни и сокращения штатов", - пишет автор, упоминая акции "недовольных трактористов на юге", митинги против высоких цен на коммунальные услуги, протесты дальнобойщиков. "Пока легко спихнуть на обочину критиков, вроде Навального. Но никуда не деться от проблем, которые поднимает Навальный: русские хотят более эффективного и честного управления, - говорится в статье. - Путинская система правления, построенная на личной верности и баронской прибыли, - прямое препятствие этому". "Лидер оппозиции Алексей Навальный, намеренный поспорить с Владимиром Путиным за пост президента России на выборах 2018 года, в понедельник расколол своих сторонников посредством странного шага, целью которого, по-видимому, была радикализация его продолжающегося соперничества с Кремлем", - пишет в статье, опубликованной в La Vanguardia, корреспондент информагентства EFE Вирхиния Эрреро. "Ему до конца года нужно добиться (...) высокого уровня политической конфликтности", - сказал о Навальном в интервью "Ведомостям" политолог Глеб Павловский. Издание напоминает: на 12 июня Навальный назначил в Москве демонстрацию против коррупции, и мэрия согласовала эту акцию на проспекте Сахарова. Но вечером 11 июня Навальный призвал людей выйти на Тверскую улицу. Власти расценили изменение места демонстрации как "провокацию". Журналистка так описывает события на Тверской: "То, что началось как мирный марш, вскоре превратилось в сумятицу и всеобщую потасовку". ОМОН задержал около 700 человек. На место разрешенной акции пришли около 2 тыс. человек. Состоялся небольшой митинг, кое-кого тоже задержали. "Аналитик Андрей Колесников предположил, что Навальный намеренно радикализирует протест, а эксперты делают акцент на молодости манифестантов - на 70% это люди моложе 30 лет", - говорится в статье. "Когда Владимир Путин был назначен и.о. президента России 17 лет назад, никто не мог представить себе, что изображение Иосифа Сталина появится на кружках и футболках, продающихся в российских аэропортах", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. В Сочи журналистка видела плакат "с портретом усатого диктатора в парадной форме" и цитатой Шарля де Голля: "Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем". "Это безумие, это все равно, как если бы немцы расклеили портреты Гитлера по всем своим городам, - говорит студентка из Сочи Надежда Осипова. - Я не думаю, что Путин хочет, чтобы Россия была тоталитарной, но по каким-то непонятным причинам он хочет, чтобы Россия была коррумпированной, полицейским государством". "Все это происходило накануне Дня России, национального праздника, посвященного независимости России от распавшегося в 1991 году Советского Союза, - что никогда не было легкой для понимания идеей", - отмечает Немцова. Праздник в этом году запомнится столкновением поколений и идеологий, полагает она. "Сотни мужчин и женщин, подростков и пожилых людей были задержаны за участие в антикремлевских митингах. Полицейские били протестующих, утаскивая их с центральных улиц и площадей, по крайней мере, в 145 городах России", - говорится в статье. "Очевидно, что Кремль не так представлял себе празднование Дня России", - пишет Немцова: в Москве готовился фестиваль "Времена и эпохи", на котором планировалось представить историю России до 1991 года. Радио "Эхо Москвы" задало вопрос чиновнику московской городской администрации, что могло спровоцировать задержания. "Чиновник сказал нам, что полиция должна была задерживать любого человека, если он нес плакат или выкрикивал оппозиционные лозунги, - рассказала заместитель главного редактора радиостанции Ольга Бычкова. - А также они намеревались задерживать подозрительных людей, которые не радовались со всеми остальными на фестивале, а выражали "какие-то другие эмоции". Это заставляет нас вновь задуматься о наблюдении де Голля, пишет Немцова. Что значит - Сталин "растворился в будущем"? Мы сталкиваемся с этим постоянно. Эндрю Рот, московский корреспондент The Washington Post, делится своими впечатлениями: "В понедельник история обрела форму поля битвы в буквальном смысле, когда огромный московский фестиваль, напоминающий возрожденческую ярмарку, стал местом столкновений между полицией и протестующими против коррупции". Возможно, это был самый сюрреалистический протест антипутинской оппозиции. "Московские власти санкционировали всевозможные зрелища, отмечающие национальный праздник День России, - пишет Рот. - Были и тщательно реконструированные битвы между средневековыми российскими рыцарями и Золотой Ордой, и фехтовальщики в штанах-трико; мужчины, одетые в российскую форму обеих мировых воин; даже парни, изображающие из себя сотрудников печально известной тайной полиции сталинской эпохи - НКВД". Но к вечеру сами реконструкторы находились в осаде, продолжает журналист. ОМОН, вооруженный дубинками, надвигался на оппозиционных протестующих. "Последний протест в Москве свидетельствовал о продолжении политического тренда, который зародился на подобных демонстрациях в марте: это появление поколения политизированных старшеклассников и студентов, требующих подотчетного правительства", - пишет автор. "Поначалу казалось маловероятным, что протестующие вообще смогут провести митинг", - отмечает Рот. Один оппозиционный блогер говорил ему, что, вероятно, сторонники Навального просто "растворятся" в общем праздновании Дня России, затрудняя понимание того, "кто что поддерживает". "Но протестующие собрались у входа на фестиваль, и, когда один из них закричал: "Путин - вор", - толпа людей разразилась одобрительными возгласами, выявляя демонстрантов, которые были скрыты у всех на виду", - рассказывает автор. Журналист сделал вывод, что "во второй раз российская политическая оппозиция, которая была более или менее спящей годами, показала хороший результат". Но не все были этому рады, добавил автор, опубликовав свой твит с фотографией реконструкторов и подписью: "У меня столько фотографий рыцарей, возмущенных общественными протестами". Также по теме: 866 арестов в Москве (Mediapart) Тайное пристанище во Франции, где семья Путина проводит время и тратит свое состояние (Time) Как протестовать в России (The New York Times)