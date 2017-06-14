НАТО повышает бдительность в Черном море в ответ на усиление России

"НАТО отвечает на усиление российских войск в районе Черного моря, наращивая присутствие на своем восточном фланге", - говорится в публикации La Vanguardia. Роса Хименес, корреспондент информагентства EFE, сообщает, что к "воздушному патрулю" НАТО, размещенному в Румынии, присоединились четыре истребителя Typhoon и военнослужащие Королевских британских ВВС.

"До сегодняшнего дня не было никакой необходимости применять силу", - отметил в интервью EFE полковник ВВС Румынии Дан Мойсе. "Однако он предостерег насчет российской деятельности в этой зоне по образцу происходящего в районе Балтийского моря", - пишет издание.

"В ходе нашей миссии воздушного патрулирования мы столкнулись с многими случаями вторжений в воздушное пространство Румынии и осуществили перехваты", - добавил он.

Румыния предоставляет "воздушные патрули", получающие приказы из Центра комбинированных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне. "Оттуда осуществляется наблюдение в реальном времени за воздушным пространством южного фланга альянса", - поясняет автор.

С конца апреля румынские силы опираются на поддержку вышеупомянутых 150 британских военнослужащих и четырех истребителей Typhoon, которые размещены вблизи Констанцы.

"Напротив побережья Румынии, в аннексированном Крыму, Россия наращивала свои войска. В январе она разместила новейшие ракетные комплексы S-400 "Триумф" в Феодосии, где базируется 18-й полк ракетных войск и ПВО на российском побережье Черного моря", - говорится в статье.

Один из главных поводов для трений НАТО с Россией - "вторжения российских военных самолетов" в "окрестности воздушного пространства" членов НАТО, отмечает Хименес.