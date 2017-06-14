Российская дипломатия политического пространства

Двуглавый орел, символ России, иллюстрирует новую стратегию Москвы в международных отношениях: активный участник не только в геополитике, но и в политическом пространстве. Игрок не только в шахматы, но и в покер, пишет французский эксперт по геополитике аналитических центров Cape и Sogdiane Кристин Дюгуэн-Клеман в своей статье для Les Echos.

О российской стратегии часто говорят, как о стратегии игрока в шахматы. Стратегия Кремля традиционно опирается на разнообразные предусмотренные ходы, позволяющие приспосабливаться к изменениям, с соблюдением более глобальных целей. Тем не менее, стоит ли довольствоваться таким восприятием российских действий: всегда ли Россия действует, не оставляя никакого места для импровизации? - задумывается эксперт.

Вспомним российский символ в виде двуглавого орла, смотрящего в два противоположных направления одновременно. Это способствует восприятию пространства, деятельности и мира не на одном уровне, а сразу на нескольких. Если стратегия игрока в шахматы признана повсеместно, то не стоит ли поразмыслить о стратегии игрока в покер? - задается вопросом автор статьи.

"Не так давно Россия провела множество операций в сфере геополитики, с передвижениями войск и перемещениями армейской техники. Она без стеснения вмешивается в мир, определяемый как политическое пространство: менее осязаемый, состоящий из подключений к интернету, движений денежных средств на банковских счетах, осуществляемых за один клик или из кибератак, то есть действий, не в полной мере требующих человеческого вмешательства, таких как отправка людей на театр военных действий, и не вынужденных быть привязанными к геополитике", - полагает эксперт.

Рассмотрим случай с Украиной. В момент революции Майдана мы присутствовали при возникновении чувства собственной идентичности в Донбассе, в противоположность украинской идентичности, связанной с Майданом и с временным правительством, тотчас названным "фашистским", рассуждает автор.

"Создатели проекта об идее дифференциации между населением Донбасса и Киева вышли за пределы этой ситуации, и ее стали использовать другие, более ловкие руки, подправив ее и продемонстрировав пример выгодного приспособленчества, - говорится в статье. - Таким образом, здесь проявилась двойная способность: к работе на долгосрочную перспективу и к быстрой адаптации, к действию за пределами первоначальных планов, с использованием общей стратегии".

"В Сирии были развернуты российские военные силы, а геополитические действия сопровождались активностью в политическом и информационном пространстве. Отметим массовую отправку дронов для съемок конфликта, чтобы получить картинки для телевидения и интернет-сайтов", - пишет эксперт.

"Последние неожиданные повороты (утечки Wikileaks, кибератаки на французскую и американскую президентские кампании) усиливают ощущение одновременной работы в сферах геополитики и политического пространства. Между тем геополитика развивается, но изменения в ней более медленные, чем в политическом пространстве: интернет отменяет расстояние и время благодаря своей гибкости и глобализации обмена информацией", - отмечает автор статьи.

"Уже сам факт того, что Россия проявляет столь изрядное мастерство, свидетельствует о ее способности к адаптации, являя ее одновременно и стратегическим игроком в шахматы, и оппортунистическим игроком в покер. Таковы свойства двуглавого орла", - комментирует Дюгуэн-Клеман.

"Это, несомненно, станет преимуществом для России, в то время как события следуют друг за другом с нарастающей скоростью, а американский президент приводит всех в растерянность своей непредсказуемостью", - утверждает эксперт.