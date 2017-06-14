866 арестов в Москве

12 июня - государственный праздник День России. Это день независимости, но отнюдь не день свободы. Сотни человек были арестованы по всей стране, в том числе 866 - в Москве, 548 - в Санкт-Петербурге. Одним из первых был осужден Алексей Навальный. Он схлопотал 30 суток ареста, пишет в своем блоге на страницах французской газеты Mediapart журналист Пьер Хаффнер.

Все это началось несколько месяцев назад с выходом документального фильма "Он вам не Димон", распространенного Алексеем Навальным и его "Фондом борьбы с коррупцией". Фильм, выложенный на YouTube, набрал 30 млн просмотров. Он наглядно показывает мошенническое происхождение огромного состояния экс-президента и нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, говорится в статье.

"Путин перекрыл путь всем российским СМИ, но он не контролирует интернет, - говорится в статье. - Посредством сети Алексей Навальный сумел обратиться к новому поколению, которое телевизор не смотрит и в реальности знакомо только с путинским режимом. Молодежь хочет от него освободится - с помощью иммиграции или протеста. Каждый год из России убегают 350 тыс. россиян. Однако молодежь решила остаться и бороться. Вчера я видел, как она митинговала на Пушкинской площади в Москве", - сообщает Хаффнер.

"В России не только очень сложно, но и очень опасно организовывать митинг против режима, - продолжает журналист. - В то время когда на его счет высказывались самые нелицеприятные предположения, невозмутимый премьер Медведев поехал кататься на лыжах. Путин, с целью продемонстрировать, что он полностью ему доверяет, съездил с ним вместе в Арктику, дабы заняться геополитической стратегией. Генпрокурор России Чайка, к которому обратился Навальный, оказался столь же нем, как его начальники. Чтобы потребовать ответа, Навальный призвал людей 26 марта выйти на митинги во всех городах России. В Москве и во многих других городах власть запретила эти митинги. "Коррупционеры запрещают митинговать против коррупции, это нормально, - сказал Навальный. - Мы будем митинговать без их разрешения. Так как они никогда его не дадут".

"Навальный проявил упорство. Требуя ответа, он назначил новый митинг на 12 июня, в России это праздничный день",- передает журналист. Кроме "Фонда борьбы с коррупцией", и другие организации пожелали воспользоваться возможностью выйти на митинг 12 июня на проспект Сахарова. Это "Левый фронт", владельцы квартир, которых лишают права собственности, "Новая оппозиция", бастующие дальнобойщики и вообще все пострадавшие от экономического спада, свирепствующего в России, говорится в статье.

"Внезапно Навальный решил перенести свой митинг в центр Москвы, на Тверскую улицу. Но такое решение он принял в одиночку. Другие организации продолжили свою акцию на проспекте Сахарова. Некоторые из них решили присоединиться к митингующим Навального на Тверской. Но им этого не удалось. Все их лидеры были задержаны и провели ночь с 12 на 13 июня под стражей в ожидании приговора. Среди них Марк Гальперин, Вячеслав Мальцев, Роман Ковалев, Владимир Залищак. Лучшее, что смогла сделать власть, - это расколоть оппозицию и посадить за решетку ее лидеров", - комментирует автор.

"На Тверской дела обстояли ничем не лучше. Я находился на Пушкинской площади, - пишет Хаффнер. - Центр города был полностью оцеплен омоновцами. Стояли бойцы Росгвардии. Меня окружали тысячи молодых людей, которые пришли по призыву Навального. Они пели российский гимн, выкрикивали лозунги "Свобода слова", "Свобода интернета", "Россия будет свободной" и "Путин - вор". Каждый раз, когда они выкрикивали последний лозунг, полицейские набрасывались на них с особой жестокостью: тянули женщин за волосы, волокли людей по тротуару, били этих молодых дубинками и кулаками. Один за другим подъезжали автозаки, чтобы погрузить задержанных и отправить их в места содержания под стражей".

Дух сопротивления, энергичность и веселый нрав столь сурово подавленной молодежи, которую я видел на Пушкинской площади, поразили меня и наполнили надеждой: да, "Россия будет свободной!" - пишет автор статьи. И она заслуживает нашей поддержки.

Журналист заключает свою статью стихами Пушкина, выгравированными золотыми буквами на этой площади:

"И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал".