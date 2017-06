14 июня 2017 г. Дэвид Сэнджер и Мэтт Флегенхаймер | The New York Times Конгресс будет склонять Трампа, отрицающего российское вмешательство, наказать Москву В предстоящие недели президенту США Дональду Трампу, несомненно, предстоит конфронтация по трудному решению: налагать ли вето на новые санкции против России, предложенные обеими партиями, пишет The New York Times. Одной из причин введения санкций является предполагаемое вмешательство России в американские выборы, которое Трамп считает вымыслом, сфабрикованным демократами, напоминают авторы статьи Дэвид Сэнджер и Мэтт Флегенхаймер. "Санкции, которые сделают почти невозможным для Трампа единоличное снятие существующих экономических мер, введенных президентом Бараком Обамой после российской аннексии Крыма, были одобрены в понедельник вечером республиканцами и демократами в Комитете Сената по международным отношениям. Их поддержали республиканские лидеры, но не Белый дом", - говорится в статье. "Соглашение, достигнутое в понедельник, означает, что новые санкции должны оказаться на столе у Трампа в тот момент, когда его администрация защищается от расследования возможного сговора с представителями России во время избирательной кампании. И республиканцы, и демократы сомневаются, что Трамп может позволить себе наложить вето на законопроект. Но соглашение, достигнутое в Сенате, несомненно, подрывает одну из его заявленных целей", - утверждают авторы. В интервью The New York Times в прошлом году Трамп поднял вопросы о том, заинтересованы ли Соединенные Штаты в продолжении санкций против России. Он заявил тогда, что США, похоже, больше, чем соседние государства или Европа, озабочены российской военной активностью на Украине. Выступая на Капитолийском холме во вторник, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил, по крайней мере, некоторые сомнения по поводу законопроекта, заявив законодателям, что новые санкции могут подорвать усилия администрации по сотрудничеству с Россией, когда оно соответствует интересам США. "У нас есть открытые каналы общения", - отметил он, говоря о дипломатических усилиях по роли России в Сирии, и добавил, что он не хотел бы их закрытия. "Наши отношения находятся на беспрецедентно низком уровне и ухудшаются, - сказал Тиллерсон сенаторам в Комитете по международным отношениям. - Наша цель состоит в том, чтобы их стабилизировать". Однако сенатор-демократ Бенджамин Кардин считает, что Трамп столкнется с огромным давлением, если встанет на пути введения санкций. "Я буду очень, очень удивлен, если президент наложит вето на этот законопроект. И он во многом другом удивил меня", - сказал сенатор. Источник: The New York Times