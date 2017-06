14 июня 2017 г. Шарон Лафраниер | The New York Times Демократы в Конгрессе будут судиться с Трампом по поводу его сделок с иностранными правительствами "Ожидается, что в среду почти 200 демократов, являющихся членами Конгресса, подадут федеральный иск, в котором президент Трамп обвиняется в нарушении Конституции посредством получения прибыли от ведения бизнеса с иностранными правительствами, - сообщает Шарон Лафраниер в The New York Times. - Истцы - по общему мнению, еще никогда столько членов Конгресса сразу не судилось с президентом - утверждают, что Трамп проигнорировал положение Конституции, запрещающее федеральным чиновникам получать подарки или вознаграждения от иностранных держав без разрешения Конгресса". "Это третий иск, поданный против Трампа в связи с данной проблемой с тех пор, как он стал президентом, в рамках скоординированных стараний критиков президента вынудить его раскрыть свои коммерческие хитросплетения и либо продать свои холдинги, либо передать их "слепому" трасту", - говорится в статье. "В этом иске, который будет подан в федеральный суд в Вашингтоне, как и в двух предыдущих федеральных исках, Трамп обвиняется в незаконном получении прибыли от своего бизнеса такими способами, как, в частности, получение платежей от иностранных дипломатов, останавливающихся в его отелях (...), - указывает Лафраниер. - Однако он создает новую группу истцов, утверждающих, что действия президента нанесли им вред. Это демократы Палаты представителей и Сената, утверждающие, что их незаконно лишили конституционного права определять, может ли Трамп принимать такие экономические блага от зарубежных правительств, по словам сенатора Ричарда Блюменталя из Коннектикута, возглавившего эту инициативу вместе с членом Палаты представителей Джоном Коньерсом-младшим из Мичигана". "Основатели позаботились о том, чтобы лица, занимающие федеральные должности, не решали самостоятельно, какие именно вознаграждения могут скомпрометировать их независимость или вынудить их поставить личные интересы над государственными, - утверждается в иске. - Коротко говоря, должностное лицо не должно быть единственным судьей его собственной честности". Источник: The New York Times