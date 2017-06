14 июня 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times С крошечного норвежского острова США приглядывают за Россией "Население арктического острова Вардё уменьшилось вдвое за последние двадцать лет, и рыболовная промышленность, кормившая многие поколения его жителей, почти разрушилась, - рассказывает Эндрю Хиггинс в американской газете The New York Times. - Однако местная энергетическая компания, сославшись на загадочный всплеск спроса на электричество, в прошлом месяце начала работу по увеличению поставок электроэнергии. Она прокладывает новый кабель в тоннеле под ледяными водами, которые отделяют остров от материковой Норвегии". "Этот новый электрический кабель, наряду с недавним появлением землеройного оборудования на каменистом плато, смотрящем через море на Россию, указывает на то, что один бизнес в этой части Арктики процветает. Это слежка за расширяющейся российской флотилией вооруженных баллистическими ракетами ядерных подводных лодок в Баренцевом море, - говорится в статье. - Дополнительное электричество нужно для питания финансируемой Америкой радарной системы, которая строится на острове в пределах видимости Кольского полуострова - промерзшей российской территории, испещренной военно-морскими базами повышенной секретности и закрытыми военными зонами". "Президент России Владимир Путин сделал укрепление военной и экономической ролей его страны в Арктике приоритетом, - отмечает Хиггинс. - Он пообещал сделать Россию доминирующим игроком на Крайнем Севере в связи с тем, что смена климата открывает новые морские пути из Азии в Европу, новые газовые и нефтяные перспективы, новую арену для соперничества великих держав". "Краеугольный камень российских арктических амбиций, по словам Катаржины Жиск, доцента в Норвежском институте оборонных исследований, - роль региона в российской стратегии ядерного сдерживания и военно-морской стратегии. В их центре - подлодка "Борей", новое поколение стратегического оружия, которое может нести не менее 12 баллистических ракет, вооруженных множеством ядерных боеголовок, - говорится в статье. - "Юрий Долгорукий", первая из как минимум восьми подлодок класса "Борей", которые Россия планирует построить, сейчас является частью российского Северного флота. Россия управляет более чем 200 подлодками, в том числе шестью субмаринами Delta IV, вооруженными несколькими баллистическими ракетами, из вереницы баз на Кольском полуострове, который находится всего в 40 милях бурного моря от Вардё". "Это место очень, очень важно для Америки и для западного мира, так как позволяет им приглядывать за тем, что делают русские, - сказал Лассе Хёугхом, бывший мэр Вардё и ветеран норвежской военной разведки. - Россия хочет подсмотреть наши секреты, а США и Норвегия хотят подглядеть ее дела. Таким образом играют в эту игру". "Игра началась в Вардё на ранних этапах холодной войны со строительства примитивного радара раннего предупреждения. Однако вместо того, чтобы утихнуть после распада Советского Союза более четверти века назад, это опасное состязание вступило в новую и тревожную для России стадию с началом работ на Вардё над сложной новой радарной системой, известной как Globus 3, - сообщает Хиггинс. - Этот совместный американо-норвежский радарный проект, который обойдется в миллионы долларов и потребит существенное количество электроэнергии, привел в бешенство Москву, которая видит в нем часть принимаемых Пентагоном мер по окружению и сдерживанию крепнущей России Владимира Путина. Российский посол в Осло, норвежской столице, недавно предупредил Норвегию, что ей стоит "не быть наивной" в отношении российской готовности к ответу". "Норвегия должна понимать, что, став аванпостом НАТО, она должна будет лицом к лицу столкнуться с Россией и российской военной мощью, - сказал норвежской телевещательной компании NRK российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили. - Поэтому мирной Арктики больше не будет". Источник: The New York Times