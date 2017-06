14 июня 2017 г. Редакция | The New York Times Как протестовать в России "Давайте говорить прямо: Алексей Навальный, который призвал к проведению в понедельник протестов по всей России против коррупции и снова был арестован, не победит Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года", - пишет в редакционной статье The New York Times. "Путин крепко держится за власть, по-прежнему пользуется огромной популярностью среди россиян и контролирует российское телевидение. Так почему эти демонстрации - в понедельник была вторая за четыре месяца - привлекают интерес мирового сообщества?" - спрашивает издание. "Одна из причин состоит в том, что они дают свидетельства: Путин и его пособники, несмотря на свою власть, не могут заставить людей молчать. Хотя многочисленное большинство ценит стабильность, которую принес Путин, или принимает его заявления о том, что проблемы России - это дело рук коварного Запада, Навальный и другие критики правительства преуспели в том, чтобы мобилизовать интернет и социальные СМИ в поддержку живой оппозиции в крупных городах. Тысячи демонстрантов, которые вышли на улицы в понедельник, возможно, составляют лишь малую часть населения, но многие из них молоды, и все шли, зная, что риск ареста высок. Фактически свыше 700 человек были задержаны в Москве и 300 в Санкт-Петербурге", - говорится в статье. "Государственное телевидение, как и ожидалось, не обратило внимания на протесты, сосредоточившись на церемонии награждения по случаю Дня России, на которой председательствовал Путин. Но нельзя все время притворяться, что протестов не было, - пишет The New York Times. - Они наносят удар по слабому месту путинской системы правления - повсеместной коррупции и отсутствию ответственности - что до боли знакомо большинству россиян по всей стране и что Путин не может с легкостью списать на происки враждебного Запада". Источник: The New York Times