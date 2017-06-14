Российские военные учения "Запад" встревожили страны Балтии

Несмотря на развертывание войск НАТО и американские резервные силы, страны Балтии и Польша по-прежнему считают, что подвергаются опасности со стороны российских вооруженных сил. Москва подтвердила проведение больших военных учений в сентябре в России и Белоруссии, и это лишь усилило опасения соседних стран, говорится в редакционной статье Ouest-France.

Три страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) обеспокоены осенними маневрами российской армии "Запад-2017". Такие учения проводятся раз в четыре года. В этом году они пройдут сразу после больших летних учений НАТО в Румынии и Болгарии, пишет редакция.

По данным белорусского министерства иностранных дел, 10 тыс. белорусских военнослужащих и 3 тыс. российских (с 280 танками и 25 самолетами) примут участие в учениях "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября и будут развернуты между Кольским полуостровом и Белоруссией, к югу от литовской границы.

По мнению министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, в этих масштабных учениях будут задействованы "100 тысяч военнослужащих". Он напоминает, что в 2013 году примерно 70 тысяч человек приняли участие в этих учениях, в то время как официально было объявлено о присутствии там 29 тысяч человек.

Вильнюс опасается, что российский президент Владимир Путин воспользуется возможностью оставить своих военных на месте и тем самым создать новое расположение сил на восточном фланге НАТО, сейчас находящемся в состоянии усиления военного потенциала, говорится в статье.

Владимир Путин "хочет протестировать НАТО... и, возможно, наилучшим образом это можно сделать посредством стран Балтии", считает литовский министр обороны. Такой же анализ ситуации и обеспокоенность разделяет премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Сейчас возводится решетчатое заграждение двухметровой высоты, протяженностью в 45 км, вдоль литовских пограничных постов и вокруг Калининграда, которое вряд ли остановит предполагаемый приступ российских танков. Оно будет завершено лишь в декабре этого года и представляет собой слабый рубеж обороны, полагают журналисты.

Поэтому для сдерживания Москвы от новых проявлений авантюризма прибалты больше рассчитывают на присутствие на свей территории трех натовских батальонов, говорится в статье.