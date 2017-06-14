Он притворялся принцем Черногории, но его раскрыли в Бриндизи

"Было достаточно ложной страницы в соцсети, такого же ложного сайта в интернете и поддельных документов - вот как 57-летний туринец ухитрился выдавать себя за принца Стефана Чернетича, члена королевского дома Черногории и Македонии, пожив на халяву в экстралюксовом отеле в Фазано (город в Италии, в провинции Бриндизи. - Прим. ред.) с 25 по 31 июля 2016 года, - сообщает Соня Джойя в итальянской газете La Repubblica. - Благодаря этому весьма удавшемуся розыгрышу мужчина, проживающий в Турине, смог попасть на прием к высокопоставленным представителям духовенства, мэрам всей Европы, а также к представителям шоу-бизнеса".

Однако розыгрышу ложного принца и его верного спутника, 63-летнего мужчины из Куиндичи (провинция Авеллино), неоднократно судимого за мошенничество и выдававшего себя за посла Македонии в Италии, пришел конец. "На них заявили в правоохранительные органы, обвинив их в предоставлении ложных сведений о своей личности, а также во владении и изготовлении ложных документов", - сообщает издание.

На удочку попалась даже актриса Памела Андерсон, которой ложный принц пожаловал в Санта-Маргерита-Лигуре титул графини деи Джильи, сообщается в статье. Мужчины фотографировались и принимали участие в церемониях во всех уголках мира, даже с высокопоставленными представителями католического и православного духовенства, пока они не попали впросак.

Как рассказывает издание, расследование началось в августе 2016 года, когда менеджеры отеля в Фазано предъявили счет посольству Черногории в Италии, следуя указаниям ложного принца. В ответ МИД Италии разослал всем правоохранительным органам на территории страны фото Чернетича и его товарища. Карабинеров, в частности, предупредили, что в гостиницу 57-летний мужчина приехал на мерседесе с флажками Черногории и наклейками дипломатического корпуса. "Все было ложным, срежиссированным, подделанным".

Автор сообщает, что "в ходе следственных действий были конфискованы печати, ложные дипломатические пропуска, наклейки дипкорпуса, аттестаты международных премий королевского дома Черногории и различные дипломы".