Замминистра иностранных дел Эстонии по вопросам ЕС Матти Маазикас призвал Евросоюз "занять более жесткую позицию по отношению к России", сообщает немецкая газета Die Welt.

"Опасность, исходящая от России, весьма реальна, - заявил Маазикас. - В нашей политике по отношению к России мы должны проявлять решительность без колебаний". По его словам, "главной задачей является построение безопасной Европы. Для этого необходима политика устрашения на востоке, а также защита границ на юге Европы для урегулирования миграционного кризиса". С 1 июля, как напоминает издание, Эстония будет председательствовать в ЕС.

Эстония, продолжил дипломат, "разделяет единые ценности с Германией и Евросоюзом. Однако Россия на словах и на деле последние три-четыре года проявляет к ним неуважение". В частности, Россия, как пояснил Маазикас, вмешивается в выборы и внутренние дела суверенных государств, как это было с так называемым делом девочки Лизы в 2016 году в Германии.

Помимо этого, Маазикас одобрил размещение подразделений НАТО в Польше и странах Балтии, заметив, что "этот язык хорошо понимают за пределами границ Эстонии", и высказался в поддержку экономических санкций против РФ, введенных Европейским союзом после "крымского кризиса". "В Эстонии надеются на то, что санкции 2014 года оказали на российскую экономику эффект, заслуживающий внимания".

В то же время замглавы эстонского внешнеполитического ведомства высказался за укрепление отношений с восточными соседями ЕС. "Европейское сообщество заинтересовано в том, чтобы в странах-соседях были стабильность и благополучие", - заявил Маазикас, имея в виду такие страны, как Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия и Армения. Европа, как считает дипломат, "должна пойти навстречу ожиданиям наших партнеров", а именно "расширить безвизовый режим и улучшить возможности для обучения в ЕС".