14 июня 2017 г. Филип Бамп | The Washington Post Россия уже нанесла некоторый ущерб американским выборам, к чему она и стремилась "Существуют два документа, созданных в ходе электорального цикла 2016 года, которые помогут точно определить, каким образом защищены американские избирательные системы", - пишет The Washington Post. "Первым было письмо, написанное Ассоциацией наблюдателей на выборах штата Флорида, в котором объяснялось, как штат обезопасил голосование избирателей", - говорится в статье. "Второй документ появился в сообщениях в Twitter Райана Годфри, наблюдателя на выборах в Филадельфии", - уточняет издание. Годфри отвечал на заявления Дональда Трампа о бесконтрольном мошенничестве на выборах. Флорида отреагировала на сообщение о том, что ФБР предупредило штаты о попытках иностранных государств вмешаться в их электоральные системы, пишет автор статьи Филип Бамп. "В октябре федеральное правительство публично прояснило этот вопрос, предупредив лиц, ответственных за организацию и проведение выборов, и страну в целом о том, что именно Россия хочет вмешаться в наши выборы", - говорится в статье. Во вторник появилось сообщение Bloomberg о том, в какой степени было предпринято это вмешательство. Электоральные системы в не менее чем 39 штатах претерпели вмешательство или попытку вмешательства со стороны российских агентов, как написали Майкл Райли и Джордан Робертсон. Именно поэтому важно вернуться к этому письму из Флориды и сообщениям в Twitter из Филадельфии, считает автор. Нет никаких доказательств того, что Россия напрямую изменила результаты голосования или заблокировала его на прошлогодних президентских выборах. "Более того, возможности России - или, скажем, некоторых согласованных широкомасштабных усилий по совершению мошенничества на выборах - по изменению результата голосования намного более ограниченны, чем многие думают", - рассуждает Бамп. Вероятно, русские столь же рады тому, что американцы считают, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, как и фактическому влиянию на выборы, предполагает он. "Хакерский взлом" и "киберпреступность" и все эти другие странные, постоянно возникающие выражения представляют собой множество серьезных проблем и возможностей для неправомерных действий. Но эти выражения также плохо понимаются широкой общественностью, а это означает, что люди часто приписывают бόльшую угрозу действиям в интернете, чем они реально могут представлять", - говорится в статье. "Вмешательство России уже окупается", - пишет издание. Источник: The Washington Post