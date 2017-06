14 июня 2017 г. Боб Инглис | The Washington Post Я участвовал в составлении обвинений при импичменте Клинтона. Обвинения в отношении Трампа более серьезны "Я был членом юридического комитета Палаты представителей, который начал рассматривать импичмент президента Билла Клинтона", - вспоминает в своей статье в The Washington Post республиканец Боб Инглис, в прошлом член Палаты представителей Конгресса США. Он пишет, что члены комитета сочли, что президент Клинтон солгал под присягой. "Мы составили предварительный вариант письменных представлений, касающихся импичмента, и большинство Палаты представителей согласилось с нашей оценкой", - говорится в статье. По мнению Инглиса, Клинтон подвергся импичменту по менее серьезным обвинениям, чем те, с которыми американские политики имеют дело сейчас. Джеймс Коми, которого Трамп уволил из ФБР, "изучал версию о возможной причастности американцев к российскому заговору - преступлении, равносильном государственной измене", поясняет автор. И пишет: "Хотя сейчас не время приступать к подготовке письменных представлений, касающихся импичмента, пора энергично заняться этим расследованием российского вмешательства в наши президентские выборы, без того, чтобы вознаграждать друзей и наказывать врагов". Инглис указывает на одну проблему - наличие "льстивых СМИ", которые пресмыкаются перед Трампом, Пенсом и всей администрацией США. По мнению Инглиса, в этой ситуации "политическое будущее республиканцев зависит от потакания страстям и наклонностям закоренелых сторонников Трампа - тех 39% электората, которые питают к нему симпатию и разделяют его кодекс обид. Сегодня на республиканских праймериз эти 39% - доминирующая сила. Будешь им перечить - погибнешь". "Конечно, эти 39% в итоге погубят Республиканскую партию, если только мы не сможем их переубедить", - добавляет автор. "Более того, враждебная иностранная держава нанесла удар в сердце нашей конституционной республики. Как страстно заявил на прошлой неделе Коми, "если кто-то из американцев участвовал, помогая русским сделать это с нами, это очень серьезно". Республиканцы должны быть готовы пройти по следу этих фактов до самого президента, его семьи и его избирательного штаба, если факты действительно туда ведут. На Fox News значение этого умаляется, Нацкомитет Республиканской партии говорит, что расследование надо прекратить, а 39% пожимают плечами, но нам нужны подлинное мужество подлинных республиканцев и подлинное расследование", - заключает автор. Источник: The Washington Post