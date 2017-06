14 июня 2017 г. Филип Бамп | The Washington Post Свидетельство Сешнса подчеркивает отсутствие у Трампа интереса к вмешательству России в 2016 году "Во время допроса генерального прокурора Джеффа Сешнса в Комитете по разведке Сената сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш произнес замечание, которое имеет очевидное исключение", - пишет Филип Бам в американском издании The Washington Post. "Я не думаю, что есть хоть один американец, - сказал Риш, - который бы не согласился с тем, что мы должны докопаться до сути этого - то есть российского вмешательства в выборы 2016 года, - узнать, что случилось, вытащить это на обозрение американского народа и сделать, что мы можем, дабы не дать этому случиться вновь". "Существует, по крайней мере, один американец, который, как кажется, в целом не проявляет интереса к этой необходимости: это босс Сешнса, президент Трамп", - отмечает журналист. "В своем свидетельстве, - говорится далее, - Сешнс сказал сенатору-демократу от Западной Виргинии Джо Манчину III, что он не припомнит какой-либо встречи, во время которой Трамп выразил бы озабоченность или интерес по поводу того, что Россия делала во время выборов 2016 года. Сешнс также заявил в показаниях, что его самого - в его качестве главного правоохранительного чиновника страны и Трампа - никогда не информировали о российском вмешательстве". "Как до, так и после своего избрания и инаугурации Трамп относился к российскому расследованию почти исключительно как к мороке, а не как к важному шагу для гарантии неприкосновенности американских выборов (заметьте, той самой неприкосновенности, которая была его мнимым фокусом в создании комиссии для изучения предположительной подтасовки голосов), - пишет журналист. - Вместо этого он последовательно оспаривал даже то, стоит ли Россия за взломом - линия, которую Сешнс повторил в своем свидетельстве во вторник, заявив, что роль России была заключением разведывательных ведомств США, при этом сам ее не разделяя". По словам автора, "после того, как эти агентства обнародовали в январе доклад о российском вмешательстве, Трамп призвал выявить тех, кто слил этот доклад СМИ, а не к тщательному расследованию взлома". "В беседе с Лестером Холтом с NBC вскоре после увольнения Коми Трамп выказал самую сильную свою поддержку расследованию - на фоне обеспокоенности тем, что он пытается потопить расследование, уволив главу ФБР", - говорится в статье. "Если Россия или кто-то еще пытается вмешаться в наши выборы, - сказал Трамп позднее, - я думаю, что это ужасно, и хочу докопаться до сути этого и удостовериться, что этого больше не произойдет". "Однако то, что он не объяснил увольнение Коми журналисту на национальном телевидении, отнюдь не указывает на то, что усилия Трампа "докопаться до сути" взлома включают какой-то подлинный интерес к расследованию", - отмечает автор. "В конце мая Трамп высказал свое самое свежее мнение касательно предположительного вмешательства", - говорится в статье. "Российские чиновники, наверное, смеются над США и над тем, как неубедительное оправдание проигрыша выборов демократами завладело фейковыми новостями", - приводит автор твит Трампа от 30 мая. Источник: The Washington Post