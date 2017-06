14 июня 2017 г. Аруна Висваната, Пол Сонн и Дел Квентин Уилбер | The Wall Street Journal Джефф Сешнс назвал обвинение в сговоре с Россией "ужасной и ненавистной ложью" Генпрокурор и глава Минюста США Джефф Сешнс заявил сенатскому комитету во вторник, что никогда не встречался ни с кем из российских чиновников в прошлом году, чтобы обсудить президентскую кампанию. По его словам, любое предположение о том, что он состоял с ними в сговоре, чтобы помочь Дональду Трампу, является "ужасной и ненавистной ложью". Об этом сообщают Аруна Висваната, Пол Сонн и Дел Квентин Уилбер в американском издании The Wall Street Journal. "Сешнс выступил с защитой той роли, что он сыграл в увольнении директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что его решение отстраниться от расследований, связанных с кампанией, не касалось общего контроля над Минюстом, - говорится в статье. - Он также отказался обсуждать содержание каких-либо разговоров, которые у него состоялись с президентом Трампом по этому вопросу". Как отмечают авторы, Сешнс, бывший сенатор от штата Алабама и высокопоставленный советник Трампа во время предвыборной кампании, произнес убедительную речь перед Комитетом по разведке Сената, заявив, что ему необходимо защититься от "оскорбительных" обвинений. "Сешнс чередовал решительные опровержения и туманные припоминания, сказав, что не может вспомнить, состоялась ли у него мимолетная встреча с российским послом в США в вашингтонском отеле Mayflower Hotel или же какие-либо другие нераскрытые взаимодействия с российскими чиновниками, - говорится далее. - Временами слушания во вторник становились разгоряченными: Сешнс заявил, что ему не нравятся "просачивающиеся в прессу косвенные намеки о нем", а сенатор-демократ Рон Уайден предположил, что Сешнс занимается "саботажем", отказываясь отвечать на вопросы о его разговорах с президентом". Как передает издание, глава Минюста пояснил, что защищает "конституционное право" президента на сохранение конфиденциальности таких разговоров, а также сослался на политику ведомства не комментировать беседы между генеральным прокурором и президентом. "Свидетельство Коми на прошлой неделе перед этим же комитетом усилило внимание к взаимодействиям Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком, - пишут авторы. - Но он сказал, что две его встречи с Кисляком не имели никакого отношения к кампании". "Я никогда не встречался или не имел каких-либо бесед ни с какими русскими или какими-либо другими иностранными чиновниками, касательно какого-либо типа вмешательства в какую-либо кампанию или выборы", - приводит газета слова Сешнса. Генеральный прокурор также заявил, что "сломал себе голову", пытаясь припомнить третью встречу с Кисляком, но так и не смог этого сделать. "Очень ожидаемое свидетельство генерального прокурора состоялось после того, как Коми охарактеризовал Сешнса как главу Минюста, который мало сделал, чтобы наладить отношения между Трампом и Коми, которые становились все более проблематичными, - говорится в статье. - Бывший директор ФБР также намекнул, что, помимо того, что уже было публично известно, существовали другие причины, по которым Сешнсу пришлось отстраниться от расследования российского вмешательства". "На днях демократы подняли вопросы о том, почему Сешнс посоветовал президенту уволить Коми, учитывая намеки Трампа на то, что он уволил Коми, по крайней мере отчасти, в связи с тем, как он вел расследования ФБР по России", - информирует газета. Авторы напоминают, что в марте генеральный прокурор отстранился от всех расследований кампании 2016 года, включая расследование российского вмешательства, после того, как стало известно, что он не раскрыл две встречи, которые состоялись у него с Кисляком во время кампании. "В ответ на вопросы сенаторов, почему же он тогда сыграл роль в увольнении Коми, Сешнс сказал, что самоотводы "не влияют и не могут влиять на мою способность контролировать Минюст, включая ФБР, чей бюджет составляет 8 млрд долларов и где работают 35 тыс. сотрудников". Как передают авторы, Сешнс добавил: "Я взял самоотвод от каких-либо расследований президентских кампаний, но не от защиты моей чести против оскорбительных и ложных обвинений". Источник: The Wall Street Journal