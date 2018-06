14 июня 2018 г. Редакция | The Christian Science Monitor Почему во время ЧМ русские, возможно, оскалят зубы "Оказывается, путешествия помогают как мыслить шире, так и шире раздвигать губы в улыбке", - пишет The Christian Science Monitor в редакционной статье. "В России, где сегодня начнется ЧМ по футболу, работников общественного транспорта специально обучали улыбаться иностранным болельщикам, которые, как ожидается, приедут на 31-дневный турнир в 11 городах в количестве полутора миллионов человек", - говорится в статье. "Эта модификация поведения в сторону жизнерадостности (прилюдные улыбки в России часто не приветствуются) - только один способ, с помощью которого эта страна воспользовалась грандиозным спортивным событием не только для улучшения своего испорченного имиджа, но и для обучения россиян другим моделям поведения", - пишет газета, приводя еще несколько примеров: "сухой закон" на определенных железнодорожных рейсах, обучение таксистов английскому, запрет на посещение матчей, наложенный на известных властям футбольных хулиганов. "Во всех 11 городах россиян просят учтиво обходиться с гостями и подбирать мусор. А бывшему футболисту Алексею Смертину поручено быть инспектором по борьбе с расистскими выкриками на матчах", - пишет издание. Газета полагает, что во время крупных спортивных соревнований "и хозяева, и иностранцы-болельщики часто учатся примерять на себя разные идентичности, возвышаясь над расовыми, религиозными или национальными различиями. Пересечение культурных барьеров помогает упрочивать доверие и открытость". Редакция также отмечает, что на матчах ЧМ в России ФИФА впервые ввела систему антидискриминационного мониторинга. "Как минимум, этот ЧМ запомнится благодаря улыбкам русских", - замечает газета. Источник: The Christian Science Monitor