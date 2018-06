14 июня 2018 г. Спенсер Акерман | The Daily Beast Бывший замминистра обороны США: заявления Трампа о "военных учениях" в Корее играют на руку России Роберт О. Уорк, бывший заместитель министра обороны при Бараке Обаме и Дональде Трампе, раскритиковал суть и формулировку внезапной отмены Трампом совместных с Южной Кореей военных учений как "довольно значительную уступку" Северной Корее - что Россия и Китай могут использовать в свою пользу в другой ситуации, пишет The Daily Beast. "Это кажется довольно значительной уступкой с нашей стороны", - заявил Роберт О. Уорк, второе по значимости должностное лицо в Пентагоне с апреля 2014 по июль 2017 года. "С учетом того, что со стороны северных корейцев не последовало каких-либо конкретных уступок, я считаю, что это было слишком большой уступкой, принятой без каких-то условий или ожиданий одновременных ответных шагов со стороны Северной Кореи", - сказал он в интервью изданию. Уорк, который пользуется большим уважением экспертов по обороне в обеих партиях, был самым высокопоставленным чиновником администрации Обамы, перешедшим в администрацию Трампа в качестве помощника Мэттиса, с которым они вместе служили в морской пехоте, говорится в статье. Хотя Уорк уже не входил в администрацию в это время, он заявил, что "примерно шесть месяцев назад Россия и Китай озвучили эту идею" прекращения американо-южнокорейских учений в качестве реверанса в сторону Пхеньяна. "Администрация при поддержке Пентагона решила этого не делать". Уорк предупредил, что формулировка Трампа может стать рычагом давления России и Китая на США в отношении аналогичных военных учений, проводимых совместно с союзниками далеко от Корейского полуострова. "Русские могут с легкостью сказать, что учения в Европе совместно с НАТО провокационны и дороги. Так что, я думаю, президент создал возможность, которую не следовало создавать. Все что он должен был сделать, с моей точки зрения, если он намеревался использовать это как козырную карту на переговорах, это только заявить об этом и больше ничего не говорить. Тот факт, что он назвал их провокационными и дорогими, создает возможности для того, чтобы поставить под сомнение многие другие учения", - сказал Уорк. "Если бы я был китайским или российским стратегом, то всякий раз, как я мог бы заставить США прекратить учения вблизи территории своей страны, я бы от этого не отказался", - добавил бывший замминистра обороны. Источник: The Daily Beast