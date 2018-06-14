Новая российская эмиграция

Система Путина заставляет уезжать из страны молодежь, деятелей искусства и предпринимателей. Становится все больше тех, кто не хочет терпеть коррупцию и репрессии, пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau Оливер Бильгер.

Автор рассказывает историю 29-летней Даниэллы Андриуки из Минеральных Вод, переехавшей в Нью-Йорк из-за опасений за собственную жизнь. На родине Андриука работала на таможне. "Для многих государство является популярным работодателем: оно позволяет положить в собственный карман что-нибудь кроме гарантируемой зарплаты", - отмечает журналист. Молодая россиянка служила государству четыре года, однако коррупция, с которой она сталкивалась в рабочие будни, беспокоила девушку. Она захотела предпринять что-то против незаконных махинаций и сообщила о них руководству, которое, однако, отреагировало угрозами об увольнении. Даниэлла обратилась в суд, но представленные ею доказательства "потерялись". Девушке не удалось побороться с прибыльными "бандами". Неизвестный человек сообщил ей по телефону, что она должна молчать, иначе ей плеснут кислотой в лицо, передает издание.

"Андриука - одна из тысяч россиян, которые покинули родину за последние годы. Причина, которую они вновь и вновь называют - "Владимир Путин". Его политика формирует страну, в которой многие больше не хотят жить, говорят эмигранты. Самое большое зло представляет собой коррупция: она вездесуща в "системе Путина", она врастает во все сферы жизни общества и является, таким образом, фундаментом российской элиты", - говорится в публикации.

В ближайшие недели Россия будет приветствовать футбольных фанатов со всего мира в роли гостеприимной хозяйки чемпионата, однако в обращении с собственными гражданами государство не церемонится. Многие оппозиционные активисты, а также политики, журналисты, предприниматели и ученые сдаются. "Причины, по которым они покидают родину, также многочисленны, как и башни Кремля: репрессивная политика Путина, слабая экономика, назойливая пропаганда, отсутствие правовой безопасности, низкий уровень жизни и маленькие зарплаты", - пишет Бильгер.

Согласно опросам, до 20% российского населения допускают, что могут покинуть страну. Почти треть молодежи мечтает о переезде в другую страну.

"Уезжают самые активные, самые умные, самые инициативные граждане", - говорит известный социолог и директор "Левада-центра" Лев Гудков. "Количество не так важно, решающее значение имеют качества людей, - считает Гудков. - Пока система будет репрессивной, отток населения продолжится".

При этом далеко не все покидают страну из-за возможных или действительных репрессий. Часто определяющими являются намного более простые причины. Так, Ирина Крылова переехала вместе с семьей в Ригу из-за недовольства качеством жизни в России, в частности медицинским обслуживанием. Однако и она критикует путинскую политику. Крылова верит "в прогресс, европейские ценности, власть закона, равноправие - то, чего не найти в России", передает журналист.

Даниэлла из Нью-Йорка мечтает о возвращении в Россию, когда "закончится авторитарный режим". "Люди устали от этого правительства, они начинают понимать, что происходит. Однако быстрые изменения столь же маловероятны, как и получение российской сборной титула чемпиона мира", - говорит девушка. "Я люблю свою страну, но не правительство", - передает автор слова эмигрантки.