14 июня 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Праздник вокруг ЧМ демонстрирует, что западные санкции, наложенные на Россию, не всесильны "Всего лишь три месяца назад с Владимиром Путиным обращались как с международным парией после того, как Великобритания и ее союзники обвинили Москву в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - отмечает Financial Times. "А через месяц, отсчитывая от сегодняшнего дня, миллиарды людей смогут увидеть, как российский президент вручает вожделенный трофей - Кубок мира - Лионелю Месси, Криштиану Роналду или кому-то еще из крупнейших суперзвезд футбола", - пишет журналист Макс Седдон. Россия и ее президент в качестве хозяев ЧМ получили "шанс продемонстрировать, что попытки Запада изолировать эту страну провалились и она может бросить вызов экономическим санкциям", полагает издание. "Путин хочет продемонстрировать, что Россия - великая держава, которая вернулась на мировую арену, людям во всем мире она нравится, а изолировать ее невозможно", - сказал Александр Габуев (Московский центр Карнеги). Газета напоминает, что западные политики периодически призывали к бойкоту ЧМ-2018. "Россия среагировала точно так же, как на утверждения о ее вмешательстве в выборы Трампа, - обвинила Запад в подстрекательстве к антироссийскому заговору", - отмечает издание. "Несомненно, турнир несет в себе значительный потенциал в области пиара", - пишет автор, упоминая о том, что на минувших выходных лидер Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался с египетским футболистом Мохаммедом Салахом. "Если отвлечься от пиар-акций Кадырова, то многие могущественные лица, находящиеся под санкциями США, внесли большой вклад в получение права на проведение ЧМ и строительство инфраструктуры для него", - говорится в статье. "Лишь три из 11 городов, где проводится ЧМ, не имеют связей с фигурами, которые находятся под санкциями", - пишет автор. "Хотя ни прибытие на самолете на объект, построенный олигархом из санкционного списка, ни игра в футбол на стадионе, который он помог финансировать, - не нарушение санкций, ЧМ дает России шанс продемонстрировать, что досягаемость экономических ограничений не бесконечна", - говорится в статье. Призывы к бойкоту ЧМ проигнорированы, считает автор. Эксперт Марк Галеотти (Institute of International Relations, Прага) сказал: "Западу необходимо нащупать точку равновесия: серьезно наказать Россию за нарушения международных норм, совершенные ею, но не подыгрывать версии Путина, согласно которой мир ненавидит Россию и русских. Поскольку (ЧМ. - Прим. авт.) - турнир воистину глобальный, а не зацикленный на Западе, лучше, честно говоря, не пытаться разыгрывать какие-то политические гамбиты". Источник: Financial Times