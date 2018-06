14 июня 2018 г. Шон Ингл | The Guardian По словам главы Американского антидопингового агентства, есть риск, что во время ЧМ Россия нарушит антидопинговые законы Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт предупредил, что "наивно" не думать, что Россия может нарушить антидопинговые правила во время чемпионата мира по футболу, передает Шон Ингл в The Guardian. Тайгерт также спросил, почему ФИФA разрешила России провести ЧМ, несмотря на обнаруженные свидетельства о государственной допинговой программе на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. "Россия не должна быть хозяйкой чемпионата мира, потому что она явно нарушила правила, - сказал Тайгерт The Guardian. - Многие раздосадованы этим. И хотя что-то поделать уже поздно, случившееся, в конечном итоге, посылает очень плохое сообщение честным спортсменам". На вопрос о возможности повторения Сочи Тайгерт ответил: "К сожалению, слабые и политически мотивированные решения, принятые Международным олимпийским комитетом и ВАДА в отношении России, побудили многих людей задать этот вопрос. Мы не можем быть наивными, когда ситуация выглядит так, что можно воровать и не быть наказанным". "Тайгерт также упомянул, что русские хакеры Fancy Beats, которых он назвал "подразделением российского правительства", могут активничать во время чемпионата мира. По его словам, спортсмены из некоторых видов спорта боялись участвовать в соревнованиях в России из-за возможности "ложно-положительных" допинговых проб", - говорится в статье. Источник: The Guardian