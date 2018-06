14 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Способность организовать ЧМ для Кремля почти равносильна победе в небольшой войне" Нехватка талантливых игроков, опасения насчет допинга, неверие в СМИ: России повезет, если ее сборная выстоит в матчах предварительного этапа, пишут обозреватели. При этом Путин постарается извлечь выгоду из ЧМ, продемонстрировав, что западные санкции не всесильны. Успешно проведенный чемпионат может значительно укрепить мягкую силу России, отмечают СМИ. "Праздник вокруг ЧМ демонстрирует, что западные санкции, наложенные на Россию, не всесильны" - утверждает в заголовке Financial Times. Россия и ее президент в качестве хозяев ЧМ получили "шанс продемонстрировать, что попытки Запада изолировать эту страну провалились и она может бросить вызов экономическим санкциям", полагает издание. "Несомненно, турнир несет в себе значительный потенциал в области пиара", - пишет автор. "Хотя ни прибытие на самолете на объект, построенный олигархом из санкционного списка, ни игра в футбол на стадионе, который он помог финансировать, - не нарушение санкций, ЧМ дает России шанс продемонстрировать, что досягаемость экономических ограничений не бесконечна", - говорится в статье. Призывы к бойкоту ЧМ-2018 проигнорированы, считает автор. Эксперт Марк Галеотти (Institute of International Relations, Прага) сказал: "Западу необходимо нащупать точку равновесия: серьезно наказать Россию за нарушения международных норм, совершенные ею, но не подыгрывать версии Путина, согласно которой мир ненавидит Россию и русских. Поскольку (ЧМ. - Прим. авт.) турнир воистину глобальный, а не зацикленный на Западе, лучше, честно говоря, не пытаться разыгрывать какие-то политические гамбиты". "Путин получил шанс искать расположения мира - благодаря футболу и Трампу" - сообщает в заголовке The New York Times. "Россия все еще чувствует себя обязанной периодически пытаться доказать, что она обладает авторитетом великой державы", - отмечает корреспондент Нил Макфаркуар. Она не может сделать это ни военным путем, ни финансовым. Крупные спортивные мероприятия предоставляют ей благовидную возможность подмены, в том числе чемпионат мира, который начинается в четверг, рассуждает автор статьи. "Напряженность в отношениях между США и Европой по вопросам торговли, которая обострилась на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе, всего за несколько дней до запланированного начала турнира, оказалась дополнительным бонусом", - пишет издание. "Во всем мире предпринимаются спорадические усилия по сохранению давления на Россию во время чемпионата мира", - отмечает Макфаркуар. "Тем не менее, Путин популярен в некоторых частях света из-за своего противодействия США, поэтому успешно проведенный чемпионат может значительно укрепить мягкую силу России", - полагает автор. "Это главное соображение для Кремля: способность организовать международное мероприятие для него почти равносильна победе в небольшой войне", - отмечает политолог Глеб Павловский. "Турнир отвлечет, по крайней мере временно, простых россиян, которые в последние годы пострадали в экономическом отношении и которым угрожает бесперспективное будущее. Он также набьет карманы магнатов с большими связями, которые "доят" государственные инфраструктурные проекты. Расходы на чемпионат, который пройдет в 11 городах с новыми или отремонтированными стадионами, дорогами и другой инфраструктурой, выросли с первоначальной оценки примерно в 640 млн долларов до примерно 11 млрд долларов", - говорится в статье. "Ему нужно кормить своих придворных, иначе они проголодаются и могут однажды его съесть", - говорит Павловский. "Граждане - остаточный риск для Путина" - утверждает заголовок немецкого издания Tageszeitung. Россия снова использовала чемпионат мира по футболу в качества толчка к модернизации, пишет корреспондент Клаус-Хельге Донат. Однако люди в России быстро превратились в мешающий фактор. Так, мэру Москвы Сергею Собянину в последнюю минуту пришла на ум идея сделать день открытия чемпионата выходным днем в столице - меньшее количество людей на улицах позволит беспрепятственно провести праздничные мероприятия. "Нет человека, нет проблемы", - когда-то сформулировал Сталин. "На чемпионате мира граждане также представляют собой остаточный риск и усложняют жизнь бюрократии", - продолжает Донат, рассказывая о студентах МГУ, протестующих против создания фан-зоны возле университета и уже столкнувшихся с аппаратом госбезопасности. "Тем временем Джанни Инфантино очень доволен страной-организатором ЧМ. В компании Владимира Путина он непрерывно улыбается. Москва и ФИФА всегда хорошо понимали друг друга. Их объединяет радость от больших денег, а также стиль управления", - считает автор. "Шеф Кремля Путин будет использовать мероприятие, чтобы улучшить свой испорченный имидж", - говорится в статье. "Модернизация происходит в России чаще всего скачкообразно. Долгожданными поводами для этого являются крупные мероприятия, такие, как Олимпийские игры или чемпионаты мира, - полагает Донат. - Меры по модернизации одновременно дают возможность поощрить "своих людей" и обеспечить политическую поддержку". При этом критика чрезмерного самообогащения подавляется. Нехватка талантливых игроков, сомнительные результаты анализов, недоверие в СМИ: Россия еще должна будет радоваться, если ее национальная сборная по футболу выстоит в матчах предварительного этапа, пишет в своей статье на сайте немецкой Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер. Российская сборная считается одной из самых бесперспективных на этом турнире - в мировом рейтинге она занимает 70-е место, напоминает автор статьи. Отдельных представителей российской сборной скептический настрой, ощущаемый в стране, раздражает. При этом скептицизм в отношении российской сборной связан не только с отрицательной статистикой на соревнованиях, но и с самим составом. "С одной стороны, у команды нет международного опыта (...). Основной состав предпочитает тяжелым футбольным задачам вдали от родины комфорт и жирные гонорары в домашних клубах. С другой - российская сборная является на нынешнем турнире одной из самых возрастных: средний возраст игроков составляет 28 лет", - отмечает Аумюллер. Главный редактор портала "Чемпионат" Евгений Слюсаренко сожалеет о том, что российская сборная в недостаточной степени подготовлена к самому важному в своей истории состязанию. Интервью с экспертом записала спецкор французской Liberation в Москве Вероника Дорман. "К сожалению, эта команда, в широком смысле - игроки, тренер и все окружение, самая слабая в российской постсоветской истории. На мой взгляд, сборная средняя, но не ужасная. Главная проблема - это тренерский штаб, которому за два года не удалось выработать стратегию. За два года сборная сыграла много товарищеских матчей, но никто так и не понял, какую в точности игру она применит на чемпионате мира по футболу", - сказал Слюсаренко. "Российских игроков нельзя назвать посредственными, они находятся на среднеевропейском уровне, - полагает главред портала "Чемпионат". - Но им предстоит выйти на поле без конкретной мысли о том, какую игру они должны вести. У них нет стратегии, только их энтузиазм, воля, личные качества. Однако этих факторов недостаточно для того, чтобы победить". Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт предупредил, что "наивно" не думать, что Россия может нарушить антидопинговые правила во время чемпионата мира по футболу, передает Шон Ингл в The Guardian. Тайгерт также спросил, почему ФИФA разрешила России провести ЧМ, несмотря на обнаруженные свидетельства о государственной допинговой программе на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. "Россия не должна быть хозяйкой чемпионата мира, потому что она явно нарушила правила, - сказал Тайгерт The Guardian. - Многие раздосадованы этим. И хотя что-то поделать уже поздно, случившееся, в конечном итоге, посылает очень плохое сообщение честным спортсменам". На вопрос о возможности повторения Сочи Тайгерт ответил: "К сожалению, слабые и политически мотивированные решения, принятые Международным олимпийским комитетом и ВАДА в отношении России, побудили многих людей задать этот вопрос. Мы не можем быть наивными, когда ситуация выглядит так, что можно воровать и не быть наказанным". "Тайгерт также упомянул, что русские хакеры Fancy Beats, которых он назвал "подразделением российского правительства", могут активничать во время чемпионата мира. По его словам, спортсмены из некоторых видов спорта боялись участвовать в соревнованиях в России из-за возможности "ложно-положительных" допинговых проб", - говорится в статье. 