Глава ультрас Александр Шпрыгин стал парией

После насилия в Марселе на Евро-2016 руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сегодня входит в число изгнанников ЧМ-2018, пишет корреспондент французской Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Александр Шпрыгин не сможет проникнуть ни на один из стадионов в 11 городах, принимающих ЧМ с сегодняшнего дня до 15 июля. "Это не праздник, а несчастье. Это как запретить верующему идти на пасхальную службу", - мрачно сказал он.

Его имя стало известно во Франции после матча Россия-Англия на Евро-2016, который прошел 11 июня 2016 года в Марселе. В этот день в Старом порту произошли жестокие стычки между болельщиками двух команд, было 35 раненых, один британец был смертельно ранен, напоминает автор статьи. "Главный российский болельщик", как описывало его российское информационное агентство Sputnik, был допрошен и задержан, а затем препровожден до границы, вместе с двадцатью своими компаньонами. "В тюрьме в Марселе я провел четыре дня вместе с "Исламским государством"*", - злобно говорит он.

40-летний Александр Шпрыгин, помощник депутата-ультранационалиста Игоря Лебедева, больше не имеет доступа на стадионы в своей собственной стране, отмечает журналистка. Правда, не совсем. Он присутствовал на трибунах 23 марта на матче Россия-Бразилия, потом на дружеском матче 27 марта в Санкт-Петербурге, где встречались сборные Франции и России.

Обезьяньи крики? Ультрас отрицает, он не слышал расистских звукоподражательных выкриков, направленных против французских игроков, за которые Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Российский футбольный союз, говорится в статье. "Было очень тихо, слышен был лишь полет мяча", - уверяет Шпрыгин.

Примерно 200 членов его объединения, сегодня исключенного из Российского футбольного союза, постигла та же участь, отмечает Мандро. "Это как если у тебя есть машина на ходу, но ты должен оставить ее в гараже, - сокрушается Шпрыгин. - Раньше мы занимали целую трибуну в 70 тысяч человек".

Чистый продукт "околофутбола", так называют в России мир футбольных хулиганов, Шпрыгин не раз пытался прибегнуть к помощи своих высокопоставленных знакомых, пишет Мандро. В конечном счете ультрас получил награду на 90-летие ФСБ, службы безопасности - наследницы КГБ. "Они даже дали мне еще одну награду на 100-летие (в 2017 году)". Но ничего не было сделано. "Официальные лица не отвечают, они сдрейфили, - говорит он. - После президентских выборов мундиаль стал главным вопросом в сфере безопасности. Силовики уйдут в отпуск не раньше 1 августа, а до этого они не будут спать".

Еще не так давно он мог фигурировать на фотографии рядом с Владимиром Путиным, а теперь он стал подозрительным - парией, "мое имя даже не произносится, прямо как имя одного оппозиционера (Алексея Навального. - Прим. Le Monde)", вздыхает Шпрыгин.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.