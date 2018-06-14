Главный редактор портала "Чемпионат" Евгений Слюсаренко сожалеет о том, что российская сборная в недостаточной степени подготовлена к самому важному в своей истории состязанию. Интервью с экспертом записала спецкор французской Liberation в Москве Вероника Дорман.

"К сожалению, эта команда, в широком смысле - игроки, тренер и все окружение, самая слабая в российской постсоветской истории. На мой взгляд, сборная средняя, но не ужасная. Главная проблема - это тренерский штаб, которому за два года не удалось выработать стратегию. За два года сборная сыграла много товарищеских матчей, но никто так и не понял, какую в точности игру она применит на чемпионате мира по футболу", - сказал Слюсаренко.

"Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (бывший советский, потом российский вратарь с 1990 по 2002 год. - Прим. Liberation) недостаточно квалифицирован. Когда его назначали для подготовки российской сборной к ЧМ-2018, было много ожиданий, надежд", - поясняет эксперт.

"Но, к несчастью, результат катастрофический. Сборная России никогда еще не была такой слабой, и это накануне самого главного турнира в ее истории", - утверждает Слюсаренко.

"Не утрируя уровень игроков, входящих в состав российской сборной, следует напомнить, что в ЧМ участвуют 32 команды, как минимум 20 из них теоретически не сильнее нашей, - считает Слюсаренко. - Однако впервые в истории российского футбола общественное мнение настолько деморализовано уже перед началом состязания. Во время трех предшествующих участий сборной России в ЧМ (с 1994 года) мы всегда верили в то, что нам удастся успешно преодолеть первый тур, такого никогда не происходило, но мы в это верили. На этот раз никто в это не верит. Если это случится, то это станет сенсацией. Таков результат работы Черчесова за последние два года. Спасти его может только чудо".

"Российская сборная не выиграла ни одного из семи своих последних состязаний, последним из которых был домашний матч с Турцией 5 июня. Еще один рекорд за последние десять лет. Хотя большая часть этих матчей проходила дома. Конечно, игроки стараются не падать духом. Российских игроков нельзя назвать посредственными, они находятся на среднеевропейском уровне, - полагает главный редактор портала "Чемпионат". - Но им предстоит выйти на поле без конкретной мысли о том, какую игру они должны вести. У них нет стратегии, только их энтузиазм, воля, личные качества. Однако этих факторов недостаточно для того, чтобы победить. Футбол сегодня - это организация, дисциплина. И даже адреналин от самого факта, что они играют дома, для их собственных болельщиков, не поможет им расправить крылья".

"Сборная - это всего лишь верхушка айсберга, и ситуация может оказаться совсем иной в середине или в основании айсберга. Российский футбол на самом деле переживает не лучший свой период, но клубы находятся на своем привычном уровне. Сверхзвезд нет, но, сказать по правде, их никогда и не было. Мы не находимся в большем кризисе, чем обычно. Футбол в России никогда не был по-настоящему процветающим, это связано с недостаточной развитостью футбола среди молодежи, с климатом, с традицией. В истории национального футбола есть разовые успехи, но у нас никогда не было стабильно сильной сборной, ставшей фаворитом международных турниров", - комментирует собеседник издания.