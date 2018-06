14 июня 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Путин получил шанс искать расположения мира - благодаря футболу и Трампу "Когда Россия добивалась права принять у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, она вписала свое предложение в контекст скоординированных усилий по превращению ее постсоветской сущности в примерного современного гражданина мира", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом искала расположения Международной футбольной ассоциации, призывая ее "помочь России строить ее будущее", а зампред правительства заявил, что проведение чемпионата ускорит превращение государства в "совершенно другую страну", народ которой "станет братьями и сестрами всей семьи народов мира", напоминает издание. "Это было в декабре 2010 года", - говорится в статье. Затем оказалось, что представления России о братстве немного иные, иронизирует журналист, перечисляя произошедшие с тех пор кризисы в отношениях России и Запада. "Мы не претендуем на то, чтобы стать глобализированным государством, это прошло, - говорит независимый аналитик международных отношений Владимир Фролов. - Внешнеполитическую стратегию России можно сформулировать так: кошка, которая гуляет сама по себе". "Впрочем, Россия все еще чувствует себя обязанной периодически пытаться доказать, что она обладает авторитетом великой державы", - отмечает автор. Она не может сделать это ни военным путем - за исключением бряцания ядерным оружием - ни финансовым. Крупные спортивные мероприятия предоставляют ей благовидную возможность подмены, в том числе чемпионат мира, который начинается в четверг, рассуждает Макфаркуар. "Не так уж много клубов, членом которых является Россия, - говорит политолог Глеб Павловский. - Мы переживаем период изоляции, и для России важно показать, что мы все еще входим в клуб великих держав". "Или, по крайней мере, что Россия должна в него входить", - добавляет автор. "В этом отношении зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи не сработала по плану. Западные лидеры не приехали на нее, и рекордная коллекция медалей России позже уменьшилась ввиду данных о поддерживаемой государством допинговой программе", - говорится в статье. "Чемпионат мира предоставляет ей еще один шанс", - полагает журналист. "Напряженность в отношениях между США и Европой по вопросам торговли, которая обострилась на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе, всего за несколько дней до запланированного начала турнира, оказалась дополнительным бонусом", - пишет издание. Это фиаско вместе с заявлением президента Трампа незадолго до встречи о том, что Россия должна быть снова принята в клуб, который был "большой восьмеркой" до ее исключения после присоединения Крыма, возможно, создали лучшую возможность для Кремля за несколько лет, несмотря на незаконченные войны на Украине и в Сирии, говорится в статье. "Путин не считает, что ему нужно что-то менять, - полагает Фролов. - Решение Трампа облегчило для него бремя требований перемен". "Во всем мире предпринимаются спорадические усилия по сохранению давления на Россию во время чемпионата мира", - отмечает Макфаркуар, перечисляя в этом ряду призыв Human Rights Watch бойкотировать ЧМ-2018 при условии, если Россия не примет меры для защиты гражданского населения Сирии, и открытое письмо родственников погибших пассажиров рейса MH-18. "Тем не менее, Путин популярен в некоторых частях света из-за своего противодействия США, поэтому успешно проведенный чемпионат может значительно укрепить мягкую силу России", - полагает автор. "Это главное соображение для Кремля: способность организовать международное мероприятие для него почти равносильна победе в небольшой войне", - отмечает Павловский. "Турнир отвлечет, по крайней мере временно, простых россиян, которые в последние годы пострадали в экономическом отношении и которым угрожает бесперспективное будущее. Он также набьет карманы магнатов с большими связями, которые "доят" государственные инфраструктурные проекты. Расходы на чемпионат, который пройдет в 11 городах с новыми или отремонтированными стадионами, дорогами и другой инфраструктурой, выросли с первоначальной оценки примерно в 640 млн долларов до примерно 11 млрд долларов", - говорится в статье. "Ему нужно кормить своих придворных, иначе они проголодаются и могут однажды его съесть", - говорит Павловский. Источник: The New York Times