Чемпион мира

Россия не побоялась потратить миллиарды на футбольные соревнования. Чемпионат станет самым дорогим в истории. Однако, по мнению президента Путина, такая пышность логична, ведь турнир укрепляет притязания России на статус мировой державы, пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

Несмотря на то, что результаты российской сборной в последнее время приносили по большей части лишь разочарования, Путин уже сейчас победил в этом чемпионате - во многих смыслах, считает журналистка.

Чемпионат мира является престижным проектом. По данным газеты РБК, Россия потратила на стадионы, дороги, отели, навигационные указатели на английском языке в 11 городах, принимающих чемпионат, около 12,2 млрд евро, что на 2,7 млрд евро больше официальных расходов.

Требования ФИФА к строительству спортивных объектов предполагают соблюдение определенных сроков и стандартов. При этом в России, где строительство может затянуться до бесконечности, некоторым работникам, среди которых много приезжих из Центральной Азии, пришлось "пахать" в тяжелых условиях и в итоге остаться без зарплаты, отмечает Хебель.

К тому же, по данным либеральной оппозиционной партии "Яблоко", по меньшей мере 1,3 млрд евро исчезли при строительстве стадионов, которое было поручено близким к Кремлю олигархам, например, Аркадию Ротенбергу, а также доверенным лицам Путина и его партнерам по дзюдо.

"Это не совсем вписывается в образ современной России, который Путин хочет представить миру, однако в итоге значение имеет результат и посыл: Россия может держаться на равных с другими странами, в том числе и прежде всего со спортивными державами, такими, как США", - полагает журналистка.

"Для Путина верно уравнение: ЧМ = великая держава, - говорит политолог Глеб Павловский. - СССР был великой державой благодаря спорту. Путин и сегодня верит в эту взаимосвязь". Павловский некогда был кремлевским политтехнологом, однако потом впал в немилость и стал критиком системы власти. В 1999 году он вместе с другими работал над образом Путина как активного спортсмена - он должен был казаться молодым и сильным в противовес смертельно больному и страдающему алкоголизмом Борису Ельцину, говорится в публикации.

"Спорт является частью путинской политики, - продолжает Хебель. - Такие события, как чемпионат мира, благодаря своим эмоциональным картинкам формируют идентичность и гордость, что имеет большое значение в такой огромной стране, которая после распада Советского Союза все еще ищет свой путь".

Одновременно чемпионат дает Путину возможность эффектно подать себя в качестве государственного деятеля, ведь мероприятие собираются посетить международные политики. Из Германии прилетит министр внутренних дел Хорст Зеенхофер. Также в случае, если Франция выйдет в четвертьфинал, ожидается визит президента Эммануэля Макрона.

На фоне футбольного переполоха далекими покажутся конфликты и войны России, в частности аннексия Крыма, война на востоке Украины, конфликт вокруг сбитого рейса MH17, война в Сирии, а также все новые заявления российских дипломатов и министров о непричастности России к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Сюда добавляется и ситуация с правами человека в России, которая, по данным организаций Amnesty и Human Rights Watch, при Путине шаг за шагом ухудшалась.

При всем этом ФИФА является для России приятным партнером, ведь официально организация является аполитичной. На одной из протестных акций в Москве в мае казаки били нагайками демонстрантов. За "безопасностью" в столице они будут следить и во время ЧМ. В ФИФА по этому поводу заявили, что это зона ответственности российских властей, передает издание.

Какое еще крупное спортивное событие есть в списке Путина? Политолог Павловский шутит: "Хороший вопрос. Это точно будут не шахматы".

"Чего еще не хватает Путину, так это летних Олимпийских игр", - отмечает в заключение Хебель.