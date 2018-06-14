Балласт под номером 70

Нехватка талантливых игроков, сомнительные результаты анализов на допинг, недоверие в СМИ: Россия еще должна будет радоваться, если ее национальная сборная по футболу выстоит в матчах предварительного этапа, пишет в своей статье на сайте немецкой Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер.

"Перед главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым и его подопечными стоит непростая задача. Сборная должна показать себя на домашнем чемпионате, и многие русские задаются вопросом, как у нее это получится. Она считается одной из самых бесперспективных на этом турнире - в мировом рейтинге национальная сборная РФ занимает 70-е место. Как на ЧМ-2014 года, так и на чемпионате Европы в 2016 году российские футболисты отправились домой уже на предварительном этапе соревнований", - передает автор статьи.

"В последние годы в стране формулировались амбициозные цели: отдельные представители Российского футбольного союза (РФС) в качестве целей ставили чуть ли не выход в полуфинал. В последнее время сдержанность демонстрируют даже футбольные функционеры. Выстоять в групповом этапе - вот нынешняя задача; на фоне сборных, которые входят с российской в одну группу (Саудовская Аравия, Египет и Уругвай), цель не выглядит совсем уж недостижимой", - говорится в статье.

Отдельных представителей российской сборной скептический настрой, ощущаемый в стране, раздражает. "Ваша работа - верить в нас", - заявил недавно Черчесов, общаясь с журналистами.

"Хочу напомнить, что сборная России никогда на чемпионатах мира не выходила из группы. Поэтому и непонятны разговоры, что, мол, сейчас - самая слабая сборная России за все годы. Это нас оскорбляет и злит", - с негодованием заметил нападающий российской сборной Артем Дзюба, футболист тульского "Арсенала".

При этом, продолжает Аумюллер, скептицизм в отношении российской сборной связан не только с отрицательной статистикой, но и с самим составом. "С одной стороны, у команды нет международного опыта: лишь Денис Черышев играет за испанский "Вильярреал", да Владимир Габулов за бельгийский "Брюгге"; кроме того, за российскую сборную играют два иностранных легионера. Основной состав предпочитает тяжелым футбольным задачам вдали от родины комфорт и жирные гонорары в домашних клубах. С другой - российская сборная является на нынешнем турнире одной из самых возрастных: средний возраст игроков составляет 28 лет".

"Не то чтобы в России не было талантливых игроков, - продолжает журналист. - Алан Дзагоев (полузащитник ЦСКА) и Федор Смолов (ФК "Краснодар") считаются одаренными футболистами - однако они считаются ими уже давно. То и дело появляются сообщения о том, что они переходят в один из именитых европейских клубов, однако до сих пор все остается на своих местах. Сегодня им 27 и 28 лет соответственно, и они все еще играют за российские клубы".

"Под началом Черчесова на этом чемпионате, - пишет в заключение автор, - собрались профессионалы без громких имен. Они еще менее известны, чем команда бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, которая принесла России успех на ЧЕ-2008 и подозрительно быстро перемещалась по полю".