14 июня 2018 г. Редакция | The Times Как "Битлз" и Дэвид Бекхэм помогли русским полюбить Англию Редакция The Times рассказывает о питерском учителе Никите, который любит Англию с 1966 года, обожает "Битлз", болеет за "Манчестер Юнайтед" и выпивает в пабе "Диккенс", и об анестезиологе Юлии, полюбившей Англию с первого взгляда на Дэвида Бекхэма в телевизоре. "Вчера оба этих пылких англофила приехали на автобусе и поезде в Репино в надежде увидеть новое поколение англичан, но обнаружили, что вход на первую "открытую для публики" тренировку перед 500 местными жителями открыт только по билетам ФИФА. Они смогли посмотреть на проезжающий мимо автобус, увидели, как Гарри Кейн вежливо машет им рукой - и всё", - говорится в статье. "Футбольная ассоциация нервничала, как Англию примут в России, особенно после эскалации враждебности в связи с отравлением в Солсбери в марте. Министр иностранных дел Борис Джонсон подлил масла в огонь, признав справедливым сравнение ЧМ при Владимире Путине с Олимпиадой 1936 года в Берлине, при нацистах, - передают журналисты. - За пределами таких срежиссированных мероприятий, как вчерашняя тренировка, мы ждем, как примут Англию, но действительно кажется, что холодная война поставлена на паузу. После того, как в отместку за аналогичную меру, принятую Великобританией в связи с делом Скрипаля, были высланы 23 британских дипломата, установился мир - пусть даже всего на пять недель чемпионата мира". Так могут ли англичане почувствовать себя в России, как дома? - интересуется редакция. "Некоторые, с промытыми мозгами, могут быть настроены против Англии, но большинство нормальных людей будут гостеприимны", - сказал Никита. "Но он - россиянин, чья любовь к Англии осталась незамутненной за 52 года провалов, - может быть нетипичен", - отмечают журналисты. Источник: The Times