14 июня 2018 г. Джайлз Уиттелл | The Times Из России с пловом: как питаться на ЧМ "Что даст вам силы, чтобы выдержать целый месяц футбола? Напиток из сброженного хлеба, икра белуги, а также плов - неотразимо соблазнительные кусочки мяса ягненка с рисом", - так предваряет The Times советы для болельщиков, намеренных посетить Россию. "В Москве ходит слух, что один из любимых поваров Владимира Путина недавно побил посетителя, который посмел пожаловаться на еду", - пишет журналист Джайлз Уиттелл. "Возможно, вам покажется, что сейчас невежливо об этом упоминать. Зачем отравлять атмосферу, когда величайший в мире праздник спорта приходит в Россию, которая, взволнованно стараясь произвести наилучшее впечатление, потратила еще 50 млрд долларов на объекты инфраструктуры и меры безопасности в дополнение к 50 млрд долларов, потраченным ею на объекты инфраструктуры, меры безопасности и допинг для зимней Олимпиады в Сочи? Я должен пояснить, что для болельщиков, которые отправились в путешествие, еда гораздо важнее, чем объекты инфраструктуры или безопасность. Особенно для тех, кто отправляется в далекий Волгоград на краю степей, где в понедельник англичане сыграют с тунисцами. Более того, слух о сердитом поваре, возможно, правдив; он исходит от лица, которое нам придется именовать высокопоставленным источником в дипломатических кругах. И содержит полезную мораль: не жалуйся. Делай правильный выбор", - говорится в статье. По словам автора, в прежние времена над предложением правильно выбирать еду в России оставалось лишь смеяться, если дело происходило за пределами Москвы и Петербурга. "Ты показывал наугад на строчку в меню, которое было величиной с Библию, в ресторане величиной со спортзал, и терпеливо ждал свиную отбивную и два полушария капустного и картофельного салата, которые, как неизбежно оказывалось, ты заказал. Музыка брала приступом твои органы чувств, а водка их притупляла", - делится автор воспоминаниями. "Так спасибо вам, Горбачев, за glasnost. В самой большой стране мира - в стране, которую я люблю, где я долго жил - за последние 30 лет ничто так сильно не изменилось, как еда. Правда, вы по-прежнему можете забрести в рестораны, подобные медвежьим капканам, которые оказываются подставными фирмами для отмывания денег или притонами мафии (неопасными, если только вы не представитель конкурирующего синдиката). Но в десятки раз больше точек с пловом, шашлычных, заведений с грузинской едой на вынос, пивных на речных берегах и вычурных тематических "дворцов еды". Это плоды любви между русской мечтательностью и русским капитализмом. Там, где советская культура настаивала на каменных лицах и оскорбительном сервисе, современные российские кафе и рестораны в большинстве случаев дарят вам юмор, анализ своей работы, усердие на кухне и трогательные старания понравиться. Ни один болельщик не останется голодным и не соскучится", - говорится в статье. По мнению автора, лучший совет для хорошего питания в России - выбирать рыбные блюда. Например, в Волгограде приобщиться к " аутентичному вкусу евразийской России" - попробовать жареного окуня с грибами. В Средней Азии русские открыли для себя плов, шашлык, лепешки, лагман и кумыс. Автор поясняет, что кумыс в России найти нелегко, но есть кислый и освежающий аналог - квас, которым торгуют повсюду на перекрестках. Автор особо выделяет влияние Грузии, называя эту страну "источником лучшей в России еды со времен царизма, единственной сносной еды в советское время, а сегодня - вдохновения для самой неизменно вкусной и доступной по ценам еды". Он также предостерегает: если красная икра нравится вам больше черной, "вы в плохой компании. Сталину она тоже нравилась". Москву автор характеризует так: "Одно из лучших мест в мире для того, чтобы топить печаль в алкоголе". "Страхи, что вас будут кошмарить русские футбольные хулиганы, будут, предсказываю, опровергнуты обезоруживающе дружелюбными москвичами и огромным множеством свободных столиков в ресторанах в любое время дня и ночи", - говорится в статье. По мнению автора, меню предопределяется геополитикой не в меньшей мере, чем историей. "Грянули санкции, и произошло возрождение местной кухни, которое, возможно, раздражает "ястребов" в американском Конгрессе, но не должно восприниматься пренебрежительно", - говорится в статье. "Кстати, тот "сердитый шеф-повар" был, видимо, шеф-поваром только по названию. Как утверждается, он никогда в жизни не приготовил ничего замысловатее хот-дога, но расположил к себе царя Путина своей способностью вербовать крутых парней для трудных заданий. Он владеет рядом ресторанов, в том числе одним рестораном в Петербурге, но английская сборная может попасть туда, только если выйдет в полуфинал. Шансов немного", - заключает автор. К статье приложены рецепты самаркандского плова, летнего борща, узбекских лепешек и шашлыка из говядины. Источник: The Times