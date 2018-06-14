Как геополитика повлияла на голосование о проведении ЧМ-2026 по футболу

Поскольку нынешняя ФИФА жаждет продемонстрировать свою прозрачность, сведения о том, как голосовала каждая страна при выборе хозяев ЧМ-2026, были обнародованы спустя несколько минут после результата, отмечает журналист USA TODAY Мартин Роджерс. За заявку США, Мексики и Канады - так называемую "Объединенную заявку" - отдано 134 голоса, за заявку Марокко - 65, один член ФИФА проголосовал за вариант "ни та, ни другая заявка".

По словам автора, распределение голосов дает интереснейшую информацию о том, как геополитика вторгается или не вторгается в футбол.

Итак, Иран голосовал за "ни та, ни другая заявка". "Вероятно, на основании того, что у него нет дипломатических отношений с США и Марокко, и ему вряд ли хочется, чтобы та или другая страна приняла чемпионат", - говорится в статье.

КНДР проголосовала за Марокко. "Может, при переговорах на сингапурском саммите Трамп забыл попросить о голосе?" - иронизирует автор.

"Россия поддержала "Объединенную заявку". Кто знает, приказал ли так Владимир Путин, но найдется мало стран с более тесными связями между правительством и футбольной федерацией, чем Россия", - говорится в статье.

"Голосование по региональному принципу - обычное явление, а южноамериканская федерация CONMEBOL в основном поддерживала кампанию за "Объединенную заявку". Потому-то Венесуэла - одна из стран, гражданам которых Трамп запретил въезд в США, - проголосовала за кампанию, которую поддерживают американцы", - отмечает издание.