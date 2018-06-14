Он готов умереть в тот момент, когда все взоры обращены на Россию

Владимир Путин хочет показать свою страну в ходе проведения ЧМ-2018 с лучшей стороны. Осужденный в России режиссер Олег Сенцов более месяца назад начал бессрочную голодовку и рискует своей жизнью, чтобы "напомнить миру о российских преступлениях в Крыму и на Восточной Украине", сообщает Die Welt.

Открывая в четверг чемпионат мира по футболу на стадионе "Лужники", Путин может праздновать победу: "несмотря на критику и призывы к бойкоту чемпионата, в Москве все идет по плану. Весь мир в гостях у России - такое впечатление, что речь идет о совершенно нормальной стране, а не об упорном возмутителе спокойствия в послевоенном миропорядке. В последние дни такие темы, как аннексия Путиным Крыма или его война на востоке Украины, не пользуются особой популярностью. Спорт, считают многие, должен стоять над политикой", - пишет автор публикации Павел Локшин.

"Но есть человек, который противоречит Путину, ставя при этом на кон свою жизнь - чтобы подкрепить свою позицию. Кинорежиссер Олег Сенцов на момент матча-открытия на ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией будет находиться в бессрочной забастовке уже 31 день", - передает издание.

Сенцов, родившийся в Крыму, уже четыре года находится за решеткой. "После российской аннексии полуострова 41-летний режиссер воспротивился новой власти. Он продолжил считать себя гражданином Украины и поддержал сопротивление украинской армии управляемым из Москвы боевикам на востоке страны". Режиссер был приговорен судом РФ к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму - "беспрецедентный по своей строгости приговор на фоне неубедительных доказательств", указывает автор.

"С середины мая Олег Сенцов находится в бессрочной голодовке, которая теперь вступает в свою критическую фазу с началом ЧМ. Режиссер, - сообщает Die Welt, - тщательно готовился к акции: он постепенно сокращал количество потребляемой пищи, чтобы затем окончательно от нее отказаться".

"Его требование: выпустить из российских тюрем всех политзаключенных-украинцев. В настоящее время за решеткой в России по политическим причинам находятся 60 граждан Украины, в том числе активисты из числа крымских татар, которые выступили против российской аннексии Крыма. Примечательно при этом то, что Сенцов не требует своего освобождения", - указывает журналист.

К этому призывают, например, лауреаты Нобелевской премии Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также обычные пользователи интернета из России и других стран. В поддержку Сенцова выступают и такие его коллеги по цеху, как режиссер Андрей Звягинцев, "которого невзлюбили в России в связи с его фильмом "Левиафан", получившим "Оскар".

"И если независимые СМИ, еще оставшиеся в России, следят за голодовкой Сенцова, то подконтрольные государству телеканалы практически игнорируют судьбу режиссера. Если его и упоминают, то лишь верные Кремлю "ястребы" в своих язвительных комментариях. Так, комментатор РИА "Новости" назвал Сенцова террористом, который сам себя взял в заложники", - повествует автор статьи.

Как заявила в интервью русскоязычному интернет-порталу Meduza.io профессор и эксперт по голодовкам Кэролайн Аповян, голодовка крайне губительна для здоровья режиссера. Если она продлится еще несколько недель, сердце может не выдержать.

"Похоже, украинский режиссер рассчитывает на такой исход. Давно ведутся дискуссии об его обмене на задержанных на Украине российских военных или журналистов. Однако в России его считают гражданином РФ", - говорится в статье.

В ходе "прямой линии" на прошлой неделе президент Путин исключил обмен Сенцова на задержанного в Киеве российского журналиста. "Если в колонии его не будут принуждать принимать пищу, активист может погибнуть еще до финального свистка на ЧМ. В ближайшие дни станет ясно, действительно ли Путин готов дать Сенцову умереть в тот момент, когда все взоры обращены на Россию", - пишет в заключение Павел Локшин.