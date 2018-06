14 июня 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Да, России следует воссоединиться с G7 - когда она станет демократией "Прошедший на прошлой неделе в Шарлевуа, Канада, саммит "большой семерки" был не самой сердечной встречей, особенно для группы, члены которой вроде как связаны общими ценностями. Одна из самых горячих дискуссий развернулась вокруг критериев членства в этой организации, давно известной как группа ведущих промышленно развитых демократий. Не менее двух лидеров стран G7 призвали к восстановлению членства России, побудив хозяина встречи - канадского премьер-министра Джастина Трюдо - ответить, что это пока "даже отдаленно" невозможно. Высокопоставленный европейский дипломат тактично напомнил, почему вообще G7 превратилась в G8: потому что Владимир Путин незаконно аннексировал часть территории другой европейской страны", - рассказывает российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза в The Washington Post. "Объявление об этом событии прозвучало, когда уже шла подготовка к 40-му саммиту G8 в Сочи, - вспоминает Кара-Мурза. - Помню пункт паспортного контроля, выделенный для делегаций, прибывающих на "Саммит G8 в Сочи", в московском аэропорту Шереметьево в начале 2014 года. Если этот указатель сохранился, он - мечта коллекционера. Саммит так и не состоялся, вместо него лидеры G7 встретились в Брюсселе без России - впервые за почти двадцать лет". "Сторонники Путина любят говорить, что какими бы ни были внутренние проблемы нашей страны с коррупцией, экономическим неравенством и отсутствием политической свободы, он хотя бы восстановил положение России в мировых делах. Такие заявления звучат, как насмешка. Это в трудные и бурные 1990-е Россия стала полноправным членом G8, Совета Европы и Всемирного банка, если назвать только некоторые столпы современного международного порядка. И именно политика Путина и его режима низвела гордый народ к статусу почти парии в международных отношениях", - указывает политик. "Россия - крупная держава мирового значения, которая заслуживает полноценного присутствия за столом G8 - но только после того, как путинскую авторитарную клептократию заменит демократическое правительство, которое уважает власть закона и на родине, и за рубежом", - резюмирует Кара-Мурза. Источник: The Washington Post