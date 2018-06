14 июня 2018 г. Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal Чемпионат мира предоставляет политике Путина глобальную сцену "Мало кто в России возлагает большие надежды на свою национальную сборную на чемпионате мира по футболу, который начнется здесь в четверг. Для президента Владимира Путина возможности набрать очки в основном находятся вне игрового поля", - пишет журналист The Wall Street Journal Анатолий Курманаев. "Пользующееся наибольшей популярностью в мире среди зрителей спортивное мероприятие стало шансом для Путина продемонстрировать экономический прогресс России и восстановление международного доверия за его 19-летнее правление, несмотря на растущую изоляцию от Запада", - говорится в статье. "Для Путина это также создало возможность представить свою страну как растущий центр силы в геополитике на фоне бессистемной внешней политики США при президенте Дональде Трампе", - отмечает автор. "Надеюсь, Вы с пользой и интересом проведете это время в Москве. С интересом - потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой - потому что очень много приехало наших коллег, из очень многих стран, и есть возможность поговорить со всеми, встретиться, с кем-то познакомиться", - сказал Путин своему азербайджанскому коллеге в среду. "На фоне того как Запад стремится изолировать Россию из-за военного вторжения на Украину и предполагаемого вмешательства в выборы в других странах, Кремль пытается выстроить новые отношения с Азией и Ближним Востоком. В четверг Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом перед началом матча Россия - Саудовская Аравия, чтобы обсудить ослабление совместно предпринятого сокращения добычи нефти, которое помогло поднять цены в прошлом году", - говорится в статье. Встреча обещает быть более решающей, чем сама игра. Рейтинг российской сборной - самый низкий на чемпионате, а Саудовская Аравия занимает второе с конца место, по данным ФИФА, отмечает автор. Источник: The Wall Street Journal