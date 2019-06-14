Новое исследование показало: птица так же вредна, как и красное мясо

"Мясо птицы считается здоровым источником белка. Однако, судя по недавно опубликованному исследованию, это всего лишь суеверие: на уровень холестерина в крови белое мясо оказывает такое же неблагоприятное воздействие, как и красное", - сообщает немецкий журнал Focus.

"В ходе исследования, результаты которого были опубликованы на этой неделе в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили различные виды питания на предмет их влияния на уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого холестерина) в крови". Более 100 здоровых мужчин и женщин в возрасте 21-65 лет разделили на группы и поэтапно на протяжении месяца придерживаться одной из трех диет: с красным мясом, с белым мясом и без мяса. В перерыве между диетами участники могли питаться привычной для себя пищей. Меню для каждой из диет составляли исследователи, при этом в качестве красного мяса преимущественно использовалась говядина, а в качестве белого - курятина. В начале и по окончании каждой диеты у участников брали анализ крови.

"Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения", - говорится в статье.

"Таким образом, рекомендация, согласно которой для уменьшения уровня холестерина необходимо употреблять более постное мясо с меньшим содержанием насыщенных жирных кислот вместо красного мяса, представляется устаревшей", - отмечает издание.

"Потребность в белке стоит покрывать с помощью растительной пищи, например, употребляя бобовые, тофу, темпе, киноа, орехи и семена - они, по мнению ученых, наиболее благоприятны для уровня холестерина", - передает Focus.