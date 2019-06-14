Создатель сериала "Чернобыль" просит туристов, делающих фотографии, уважать место этой катастрофы

"Сериал "Чернобыль", признанный самым популярным телешоу в истории по оценкам пользователей сайта IMDB (Один из крупнейших порталов, посвященных кино и телевидению - Прим. ред.), познал свою оборотную сторону медали. Увлечение популярным мини-сериалом американского канала HBO непреднамеренно породило нездоровое любопытство со стороны некоторых пользователей интернета. В последние недели массы туристов устремились в Припять, чтобы сфотографироваться посреди развалин города. Инфлюенсеры, одетые в противорадиационные костюмы, или в чем мать родила, надеются воспользоваться успехом "Чернобыля" для того, чтобы аккумулировать просмотры и "лайки", - пишет журналист Le FigaroВенсан Морель.

"Украинские туроператоры подсчитали, что с 6 мая - с момента выхода сериала "Чернобыль", количество бронирований в чернобыльскую зону отчуждения увеличилось на 40%. Обычно в эти места каждый год приезжают около 30 тыс. туристов в сопровождении гида и с разрешением украинской администрации в кармане. Туристов, предпочитающих уединиться, чтобы сфотографироваться, легко найти в Instagram с помощью хэштега #pripyat, - говорится в статье.

"Перед лицом столь масштабного явления режиссер мини-сериала HBO Крейг Мазин напомнил, что ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС была экологической, экономической и человеческой катастрофой для Украины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ядерная авария привела к гибели почти 4 тыс. человек в результате облучения или рака щитовидной железы", - указывает Le Figaro.

"Замечательно, что "Чернобыль" вдохновил волну туризма в зону отчуждения. Но да, я видел некоторые фотографии, распространяемые в интернете. Когда вы посещаете такие места, помните, что здесь произошла страшная трагедия. Ведите себя уважительно по отношению ко всем тем, кто пострадал и пожертвовал собой", - написал Крэйг Мазин в своем Twitter в среду, 12 июня.

"Неподобающее поведение некоторых поклонников сериала "Чернобыль" напоминает селфи и фотографии туристов, балансирующих, как канатоходцы, на заброшенных железнодорожных рельсах в Освенциме, - отмечает Морель. - Мемориал и музей концлагеря в марте прошлого года выразил возмущение, разместив резкое сообщение в Twitter".

"Когда вы приезжаете в Освенцим, помните, что на этом месте были убиты более миллиона человек. Уважайте их память. Есть места, которые лучше подходят для того, чтобы научиться балансировать на рельсах, чем место, символизирующее депортацию сотен тысяч людей на смерть", - напоминает этот текст.