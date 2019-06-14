Общенациональная забастовка женщин - швейцарский метод получить больше прав

"Больше времени, больше денег и уважения". Таков лозунг "Забастовки женщин", феминистской мобилизации, которая состоится в эту пятницу, 14 июня, во всей Швейцарии. По призыву нескольких организаций швейцарские женщины выходят на улицы, чтобы требовать равенства", - пишет журналистка LeFigaroСофианЗайдзуне.

"В этот день женщины овладевают общественным пространством и перестают делать то, что они обычно делают, как на работе, так и дома, - говорит адвокат Диана Перейра, член сообщества "Женщины Вале", созданного год назад в одноименном кантоне. - Забастовка покажет, что без женщин страна не функционирует и поэтому их требования следует услышать и признать".

"Оснований для претензий хватает. Несмотря на принятый в 1996 году закон о борьбе против дискриминации и сексуальных домогательств на работе, женщины и мужчины до сих пор не равны на производстве. По данным Федеральной службы статистики (OFS), швейцарские женщины зарабатывают в среднем от 16,7% до 19,6% меньше, чем мужчины, и 43% этой разницы нельзя объяснить объективными факторами, такими как уровень подготовки или стаж работы. В 2016 году только 41% женщин работали полный рабочий день, по сравнению с 82,4% мужчин, по данным OFS", - говорится в статье.

"Женщины также недостаточно представлены в политике, начиная с двух палат Федерального собрания: они занимают только 63 места из 200 в Национальном совете и 6 из 46 в Совете кантонов", - указывает автор публикации.

"На самом деле, чтобы чего-то добиться, нам следует положить конец затянувшимся обсуждениям и принять более радикальные меры, - считает Анна Дарбелле, также член сообщества "Женщины Вале" и секретарь в научно-исследовательском институте. - С политической точки зрения, в последние годы палаты Федерального собрания не приняли такие важные вещи, как отпуск по уходу за ребенком отцу, обязательный контроль и санкции за зарплатное неравенство... Если мы не придем и не заявим о себе во весь голос, ничего не сдвинется с места".

"Феминистская борьба в Швейцарии началась не вчера, здесь женщины получили право голосовать только с 1971 года, на 53 года позднее, чем в Германии, на 27 лет позднее, чем во Франции. Хотя гендерное равенство закреплено в Конституции с 1981 года, 14 июня 1991 года в стране прошла первая общенациональная феминистская забастовка, в которой приняли участие 500 тыс. женщин", - говорится в публикации.

"Я ожидаю от швейцарских женщин сильной мобилизации, того, что они выйдут на улицу и заявят о себе, - с надеждой говорит Анна Дарбелле. - Если их будет много, то последуют правовые изменения. Еще я ожидаю того, что представители населения примут к сведению факт этой мобилизации. Потребуется реальная работа по обеспечению зарплатного равенства, с применением жестких мер контроля и санкций для ее обеспечения, а также решительные меры против насилия в отношении женщин".

"Город Лозанна, похоже, уже осознал свою роль: за два для до забастовки муниципалитет объявил о мерах по обеспечению большего равенства в различных сферах, от равной оплаты труда до сексуальных домогательств, ратуя за смешанные коллективы", - резюмирует журналистка.