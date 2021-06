14 июня 2021 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на саммит США-Россия: договариваясь с Путиным Комментируя предстоящую на этой неделе встречу президентов России и США, газета The Times в редакционной статье отмечает, что "на кону стоят существенные геополитические проблемы, в которых Россия постоянно подрывала своих соседей и западные интересы". "(...) Единственный надежный способ нормализации отношений - это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством", - считает издание. (...) "Просто встречаясь с Путиным, Байден придает ему определенную степень международной значимости. Тем не менее, это неизбежный компромисс в том, что союзники Америки захотят увидеть в качестве результатов этой встречи. В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное - это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций", - говорится в статье. "Эти две цели не обязательно гармонируют друг с другом. (...) Байден снял санкции с западных компаний, участвующих в трубопроводе "Северный поток - 2", по которому Германия будет обеспечиваться природным газом из России. Это согласуется с политикой канцлера Германии Ангелы Меркель, но также является нежелательной уступкой Путину. Западным демократиям как альянсу суверенных государств по своей сути трудно выступать единым фронтом", - пишет издание. "Стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, - утверждает редакция газеты, - а приверженность коллективной безопасности в ситуации, когда Россия показала, что игнорирует территориальную целостность соседних государств". (...) "Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы", - заключает The Times. Источник: The Times