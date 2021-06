14 июня 2021 г. Дов Либер | The Wall Street Journal Новое правительство в Израиле положит конец 12-летнему правлению Нетаньяху "Новое израильское коалиционное правительство во главе с Нафтали Беннетом, коммандос, ставшим предпринимателем в сфере технологий, положило конец 12-летнему периоду правления Биньямина Нетаньяху, но теперь перед ним стоят трудные задачи возрождения пострадавшей от пандемии Covid-19 экономики и сохранения хрупкого прекращения огня с палестинской боевой группировкой ХАМАС", - пишет The Wall Street Journal. "Беннет из правой партии "Ямина" занял пост премьер-министра в воскресенье после того, как его новую широкую коалицию поддержали 60 из 120 законодателей в Кнессете, что стало окончанием длившейся месяцы тупиковой ситуации. (...) 49-летний Беннет приходит к власти в деликатный момент в истории Израиля. Четыре с 2019 года неубедительных голосования привели к глубокой поляризации страны, и Беннету и его союзникам, если они хотят сохранить свой союз в неприкосновенности, предстоит загладить эти расколы, одновременно сталкиваясь с целым рядом вызывающих разногласие вопросов, начиная от строительства новых поселений и расширения прав и возможностей арабских граждан страны до государственной помощи ультраортодоксальным евреям". (...) "Нетаньяху был доминирующей силой в израильской политике более десяти лет, руководя политикой безопасности, дипломатической и экономической политикой страны. В последние годы он сделал Иран главным приоритетом страны в области безопасности, и заключил соглашения о нормализации отношений с несколькими арабскими и мусульманскими государствами, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Он также приостановил мирные переговоры с палестинцами и помог создать у себя дома технический сектор мирового уровня. После воскресного голосования в парламенте он пообещал быстро вернуться в качестве лидера Израиля", - напоминает газета. "Новое правительство сталкивается с рядом неотложных проблем. Оно находится под давлением с тем, чтобы стимулировать экономику после нескольких локдаунов для сдерживания распространения Covid-19, и в то же время вести переговоры о более долгосрочном перемирии с ХАМАСом (...)", - говорится в публикации. (...) "Новое правительство также унаследовало ряд внешнеполитических задач. Израиль ведет сложную битву с иранскими "прокси" в Сирии и других частях региона, а также пытается сдержать ядерные амбиции Тегерана. Кроме того, правительство столкнется с нестабильным и взрывоопасным периодом в палестинской политике, а также с ослаблением поддержки обеих партий в Вашингтоне. Беннет заявил, что его правительство будет работать, чтобы "уменьшить" конфликт с палестинцами, а не искать окончательного решения, - пишет газета. - После того, как Нетаньяху не смог сформировать правительство после последних выборов в марте, Беннет и его партнеры, в частности Яир Лапид из центристской партии "Еш Атид", впервые в истории Израиля сформировали коалицию, представляющую весь политический спектр, включая независимую арабскую партию". (...) "В то время как новый лидер Израиля говорил о сотрудничестве с администрацией Байдена, уходящий премьер-министр Нетаньяху заявил, что то, что действительно важно - это знать, когда дать отпор Вашингтону. По его словам, Беннет недостаточно силен, чтобы противостоять усилиям Вашингтона по присоединению к сделке с Ираном или противостоять требованиям заморозить строительство поселений на оккупированном Западном берегу". "Премьер-министр Израиля должен иметь возможность сказать "нет" президенту Соединенных Штатов в вопросах, которые угрожают нашему существованию", - заявил Нетаньяху из зала Кнессета. (...) (...) "Действительно, широта задач, стоящих перед правительством Беннета, и сложность сохранения его коалиции значительны. "Основная задача будет заключаться в том, чтобы продержаться, - считает Гидеон Рахат, старший научный сотрудник находящегося в Иерусалиме аналитического центра Израильского института демократии. - Это самое неоднородное правительство в истории Израиля". "Разрозненные партии в коалиции едины в своей оппозиции Нетаньяху. Они обвиняют Нетаньяху, пробывшего на посту премьер-министра дольше всех, что он ставит свои личные интересы выше страны. В настоящее время Нетаньяху борется с обвинениями в коррупции в суде. Он отрицает какие-либо правонарушения", - отмечается в статье. "Однако у разных партий глубокие идеологические разногласия, что делает альянс потенциально громоздким. Они заявили, что не будут пытаться решать крупные уже существующие проблемы, а вместо этого сосредоточатся на улучшении повседневной жизни израильских граждан. Новая коалиция опубликовала в пятницу условия своих соглашений, из которых видно, что она будет сосредоточена в первую очередь на восстановлении слабых систем здравоохранения, транспорта и образования страны и снижении стоимости жизни. Восемь партий также договорились принять закон, ограничивающий премьер-министров двумя сроками или восемью годами. Пока не ясно, будет ли закон иметь обратную силу и помешает ли он Нетаньяху снова баллотироваться на этот пост", - указывает издание. (...) Источник: The Wall Street Journal